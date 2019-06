Administradores de S-Net se reúnen con directivos del Ministerio de las Comunicaciones

LA HABANA, Cuba. – Las resoluciones 98 y 99 aprobadas recientemente por el Ministerio de las Comunicaciones (Mincom) que “autorizan a los cubanos a usar las redes” han generado mucha polémica y debate entre los jóvenes de la Isla. S-Net, un proyecto de más de 10 años, se encuentra ahora en la mira legal.

Usuarios y algunos administradores han mostrado su descontento y preocupación en las redes sociales, un proceso de recogida de firmas también se encuentra vigente en todo el país para exigir que se permitan redes como S-Net en Cuba.

Mientras tanto, algunos administradores han llamado a la “calma” a los usuarios de la red expresando que “no es momento de salir a las calles a gritar” y que recientemente se acercaron al Mincom para plantear sus inquietudes y dudas comenzando un proceso de intercambio o debate con directivos de esta organización con el objetivo de llegar a un acuerdo para que S-Net pueda coexistir brindando los mismos servicios y sin afectar a los usuarios.

“En el caso que se apliquen las resoluciones, S-Net desaparecerá tal y como la conocemos, no creo que lleguen a ningún consenso reuniéndose con el Mincom, el que escribió estas regulaciones sabía cómo funciona S-Net y las resoluciones están diseñadas para acabar con esto”, comentó a CubaNet Roberto Flores, usuario de S-Net.

“Que en pleno 2019 una hora de Internet cueste casi el doble de lo que gana un trabajador medio en un día y que aun así quieran acabar con lo que hemos construido con esfuerzo propio me parece un total abuso. La Seguridad del Estado cubana ha penetrado a la mayoría de los administradores de S-Net, esos que llaman a los usuarios a la calma no son más que títeres, nosotros los jóvenes no nos quedaremos de brazos cruzados”, añadió.

Reacciones en las redes sociales (Captura pantalla/Cortesía del autor)

Las resoluciones 98 y 99 del Mincom referentes al espectro radioeléctrico entraran en vigor en el próximo mes de julio, una de las mayores limitantes que afecta directamente a la mayoría de los enlaces de S-Net es la prohibición de la potencia por encima de los 100 MW.