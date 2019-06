Administrador de S-Net: La red no sobrevivirá a las nuevas regulaciones

La Habana, Cuba. – “S-Net surge producto a la gran desconexión que existía y existe en Cuba, los más jóvenes sentimos la necesidad de poder hacer lo que es normal en el mundo entero, jugar con amigos, compartir archivos e interactuar en espacios digitales; 10 años atrás no era posible físicamente y ahora que hay Internet es posible pero a un costo que no está al alcance de todos”, explicó a CubaNet “Gargo”, joven administrador de uno de los nodos principales de S-Net (Street Network) en Mayabeque.

El joven prefirió el anonimato e insistió en que lo llamáramos con el Nick de sus comienzos en la red, cuando era conocido como Gargo, según él, por la afinidad que siempre tuvo con los videojuegos de Gárgolas. Hoy administra y controla uno de los nodos con más usuarios conectados en la provincia Mayabeque.

-¿Qué piensas de las resoluciones 98 y 99 recién conocidas y aprobadas por el Mincom (Ministerio de las Comunicaciones)?

–Considero que el objetivo fundamental que plantea el Mincom sobre organizar el espectro radioeléctrico es solo una justificación. Ellos saben todo lo que hacemos en la red, saben bien que existen muchos negocios y que hay personas viviendo de esto. Pienso que solo quieren su parte del pastel. Impuestos, red de inspectores corruptos, multas y decomisos, todo esto respaldado por la ley para generar ingresos al Estado. No es la primera vez que pasa, el Estado siempre mete sus tentáculos para exprimir y sacar provecho en todo y esta no será la excepción.

-¿Podrían las redes como S-Net sobrevivir ajustándose a las resoluciones?

–No, no podrían, la restricción de la potencia a tan solo 100 MW es muy poca y con esto los grandes enlaces dejarían de ser viables. Los cables de red sin poder cruzar calles impedirían que la red avance, ellos están hablando de organizar el espectro, pero de la forma que plantean habría miles de equipos más emitiendo ruido (…) no sé de qué forma eso ayudaría a tener un espectro eléctrico más limpio porque tendríamos que instalar dos puntos de acceso wifi por cada 200 metros, es una locura, llevaría años y no es nada práctico.

Antena para equipos wifi (Foto del autor) Tarjetas de red wifi (Foto del autor) Nanostation loco M2 (Foto del autor) Equipos ubiquiti desarmados (Foto del autor)

– ¿Qué están haciendo como comunidad para exigir que se flexibilicen las resoluciones?

–Primeramente, se comenzó un proceso de recogida de firmas en las redes sociales, también se están recogiendo firmas con una planilla que se distribuyó en todo el país, administradores de otras provincias en el Oriente del país han mostrado su apoyo con S-Net y se han sumado de manera espontánea a esta actividad. Otros se han reunido con directivos en el Mincom y han llevado nuestras inquietudes, solo falta esperar a ver que va a pasar, pero como recurso más potente tenemos el poder de organizarnos, estamos conectados y miles de jóvenes estamos dispuestos a reunirnos frente al Mincom a protestar si es necesario.

-¿Qué otras medidas han tomado para prepararse y proteger la infraestructura de la red?

–En Mayabeque muchos administradores están tratando de hacer los enlaces por cables lo menos visible posible, nos estamos preparando para ser inspeccionados por un cuerpo de inspectores que no serán la excepción en cuanto a corrupción. Entre otras medidas de seguridad estamos soterrando los cables principales que cruzan calles visibles. También pintándolos con pintura de aerosol negra para disimular el color azul de los cables de red y que pasen por cables telefónicos (…) entre otras medidas que no revelaré por nuestra propia seguridad.

Cables de red pintados de negro (Foto del autor) Cables de red soterrados (Foto del autor) Cables de red soterrados (Foto del autor)

-¿S-Net ha contribuido al “proceso de informatización de la sociedad”?

–S-Net es una infraestructura de red creada por nosotros los cubanos, con mucho esfuerzo y sin ayuda económica de nadie. El Estado cubano no ha invertido ni un solo peso en este gran proyecto. Gracias a la red y a todos sus servicios muchos jóvenes aprenden, investigan, buscan tutoriales o simplemente preguntan cualquier duda. S-Net ha contribuido más al desarrollo intelectual de los jóvenes que instituciones como los Joven Club de Computación. La masividad y las cifras son aplastantes. La red es nuestro medio para entretenernos, socializar, aprender. Es nuestra Internet y nuestra familia.

El próximo mes de julio entrarán en vigor las nuevas regulaciones 98 y 99 del Mincom y muchos jóvenes temerosos ven llegar el final de lo que tanto trabajo y esfuerzo les ha costado construir. Otros como “Gargo”, se preparan y toman medidas para enfrentar posibles redadas policiales.

Las redes de barrio son el plato fuerte de entretenimiento de los más jóvenes en el país con la tasa de conectividad más baja de Latinoamérica. Los precios del internet a través de la wifi y los paquetes de datos móviles siguen siendo abusivos. Algunos administradores de pequeñas redes adyacentes a S-Net han decidido recoger sus equipos y cables para evitar pérdidas por decomisos.