VILLA CLARA, Cuba. — Una foto de una cubana con un vaso de leche ha sido instalada en centros comerciales, paradas de autobús, en las afueras de la estación de Atocha y en las principales avenidas de Madrid, Asturias, Barcelona, Málaga, entre otras. Le han escrito amigos y conocidos, todos migrantes radicados en la nación ibérica que se asombraron al toparse los carteles en las plazas y calles españolas.

La actriz santaclareña nunca imaginó que su imagen sería diseminada por todo el país ni que una campaña de la Central Lechera Asturiana tomara tal repercusión. Desde hace seis años Teresa Denisse Fundora reside en Posada de Llanera, un concejo asturiano que limita con Oviedo y Gijón. Junto a su esposo, el también actor y realizador cubano Maikel Valdés Leiva, se dedican allí al teatro para títeres con el grupo “Los pintores”, que habían creado previamente en Cuba.

“No tengo idea de dónde están situados todos los carteles. Solo sé que a partir de que salió el spot por la televisión la gente empezó a escribirme, cubanos, sobre todo, diciéndome que me veían en las calles y me enviaban las fotos”, explica Teresa con cierta humildad, aún procesando el hecho de que su rostro haya sido elegido para las pancartas entre otros tantos actores fotografiados.

Sin embargo, lo más notorio del caso es que Teresa comparte el spot con el aventurero y presentador español Jesús González Calleja, conocido por sus programas de “Desafíos extremos” en el Himalaya, en el Everest, en el polo norte y en otras locaciones recónditas. Aunque el hilo conductor del audiovisual parte del recorrido de Calleja por la zona ganadera no fue el rostro del popular naturalista el seleccionado para promocionar “Yo bebo leche”, sino el de una “cubanita” formada en el Grupo de Teatro Escambray de Villa Clara.

“Leí en internet sobre el casting. Donde haya un casting me apunto. Aquí sucede igual que en Cuba, que en las capitales se ubican la mayoría de las posibilidades de este tipo”, comenta la actriz a CubaNet. “Había que grabar un video y luego me pidieron si podía hacer una sesión de fotos. El equipo vino desde Madrid y fue cuando me encontré con Calleja, una sorpresa tremenda poder compartir con este grande de la televisión española y el mundo”.

Sobre la campaña en específico, los diarios españoles la catalogan como “de gran magnitud” y reseñan que responde a ciertos “ataques” sufridos por los consumidores de leche, en un intento por fomentar el respeto hacia la comunidad ganadera y con el objetivo de “calar en la sociedad” del país. Todas estas razones influyen en que el corto video ocupe espacios estelares en los canales españoles y que la imagen de Teresa haya sido colocada en los puntos citadinos más concurridos.

La actuación en los medios televisivos no es algo nuevo para ella, quien desde los seis años y hasta la adolescencia fue presentadora de programas infantiles del canal local Telecubanacán. En Cuba incursionó mayormente en el teatro y en la telenovela “En tiempos de amar”, aunque como ocurre con muchos actores a los que se les presenta una oportunidad de trabajo en el exterior, decidió marcharse a España donde ha logrado vivir de su carrera.

“Las cámaras siempre fueron lo mío. Alguien me dijo una vez que un minuto de TV nacional equivalía a 10 funciones de teatro. Esto me da visibilidad en todo el país, empezando por donde vivo, te ven muchas personas a la vez, es un impulso para seguir haciendo lo que me gusta”.

Teresa y Maikel supieron emprender en una nación ajena insertándose en gran parte de los festivales de teatro nacionales y realizando funciones en espacios habituales con lo que se ganan la vida en una comunidad que ya no los ve como migrantes.

Además de este video, la actriz villaclareña también había prestado su imagen para el spot de la lotería nacional de este año e integró el elenco del filme “Vamos a volvernos locos”, con dirección artística de su esposo y que fue preseleccionado a los Goya 2023.