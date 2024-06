LA HABANA, Cuba. – Hamlet Paredes se graduó de Licenciatura en Derecho en 2010, aunque se dedicó profesionalmente a la actuación. Su talento en el teatro y la televisión le han ganado el respeto de los espectadores y de la crítica. Como actor, ha trabajado en obras de teatro y telenovelas. Ahora interpreta el personaje de un doctor del Servicio Integral de Urgencias Médicas (SIUM) en una nueva telenovela en producción, Sábados de gloria, dirigida por Tamara Castellanos.

Hamlet, de 37 años, no interpreta el arte como un mero divertimento, sino que lo asume como una función social. “El arte no puede estar al lado del poder, debe cuestionar la sociedad y la política”, afirma mientras conversa con CubaNet acerca de sus proyectos y los desafíos de ejercer su profesión en Cuba.

―¿Cómo te sientes actuando en la Cuba de hoy?

―Me siento honrado de tener aún la oportunidad de actuar en Cuba. A pesar de los desafíos que puedan existir, creo que el arte tiene el poder de inspirar, educar y unir a las personas, y estoy comprometido a utilizar mi talento para contar historias significativas que resuenen en el público cubano y más allá. Creo que el teatro, la televisión y el cine pueden ser una plataforma para el diálogo y el cambio, y estoy emocionado por ser parte de ese proceso en la Cuba actual.

Hay que amar verdaderamente lo que uno hace porque a veces los desafíos pueden ahogarte y desalentarte: comenzando desde los bajos salarios institucionales que no responden para nada a las vicisitudes que uno pasa durante un proceso de creación, hasta la falta de mecanismos de producción que alivian tensiones y hacen trabajar más cómodos. Yo creo ya en el arte no como un medio de entretenimiento sino como un medio para generar cambios sociales.

―¿Cuál crees que ha sido tu principal logro profesional hasta el momento?

―Creo que formarme como director de televisión ha sido ese deseo una vez soñado y ya materializado. También tener la oportunidad de contar historias de gente común.

Mi tesis en Dirección precisamente fue el proyecto de una serie de televisión sobre la violencia vicaria, en el que tuve que realizar el capítulo uno. Son nueve historias reales que tienen como escenario Cuba y el mundo. De poder materializarse en un futuro será un producto que dará mucho que decir y tendrá un gran impacto, pues se conoce mucho sobre la violencia de género, pero su versión más aguda, que es la vicaria, es un tema novedoso en nuestra cultura y, por supuesto, en nuestras pantallas.

Como actor, el haber estrenado en Cuba una obra como Kilómetro cero bajo la dirección de Liliana Lam. A pesar de que ya ha transcurrido más de un año de su estreno, cada vez que nos convocan para alguna función especial, el público repleta la sala donde se pone. Basada en el libro de testimonios del Dr. Julio César González Pagés Pingueros en La Habana, narra ese mundo oculto de la prostitución masculina en Cuba para los ojos de la sociedad. Un tema aún lleno de prejuicios y estigmas. Es una obra que por dos horas tiene el dolor de hombres a flor de piel.

―¿Qué personaje interpretas en la nueva telenovela Sábados de gloria?

―Estoy muy agradecido de la actriz Tamara Castellanos por haberme convocado para esta, su primera telenovela como directora. Es un personaje pequeño pero grande en dimensiones porque es el Dr. David, médico del SIUM, un personaje que aún en el proceso de grabación ha ido creciendo mucho, es un homenaje a los doctores.

―¿Te has sentido cómodo en ese nuevo personaje?

―Ningún personaje es cómodo, cada uno tiene complejidades. En este caso agradezco al Dr. Daniel porque ha sido mi asesor en cuanto al lenguaje médico y al proceder en todas las intervenciones médicas que están presentes en la telenovela. Fue muy difícil el manejar orgánicamente la terminología médica, porque para un doctor que utiliza en su día a día las palabras técnicas es muy fácil. En mi caso tuve que conocer muchas de esas palabras, procederes y partes del ser humano porque los textos tenía que decirlos con mucha seguridad.

El personal del SIUM cada día enfrenta riesgos en su labor y enfrenta las mismas carencias materiales que todos para poder realizar su trabajo. A pesar de eso busca alternativas para salvar vidas.

Hamlet Paredes (izq) durante la filmación de la telenovela Sábados de gloria (Foto: Cortesía)

―¿Cómo afecta la crisis del país al mundo de la actuación?

―El mundo del arte no está exento de la crisis… No estamos en una burbuja. Se han tenido que reajustar planes y suspender otros por los abundantes apagones, y ese atraso genera estrés y a veces hasta ganas de desistir.

Salir temprano para un ensayo, de Marianao hacia El Vedado o La Habana Vieja, implica que te puedas meter hasta tres horas en una parada para poder ahorrar los 300 pesos del taxi para el regreso, que puede ser hasta más complicado.

La falta de combustible te hace estar en el set de grabación a veces hasta por tres o cuatro horas luego de que acabaste, esperando que acaben otros actores para que el transporte pueda llevarte para tu casa y llegues a tiempo para estudiar para el día de mañana.

El tema alimentario también pasa por la crisis, como en la gran mayoría de las casas en el país.

―¿Has pensado en emigrar como lo han hecho varios de tus colegas?

―El tema migratorio no solo está en la cabeza de los artistas. La misma crisis, al ser generalizada, pone en muchos profesionales esa meta como superación y desarrollo.

Emigrar es una decisión muy subjetiva y tiene que pasar por la situación personal del profesional. ¿Que yo quisiera vivir de mi trabajo, de hacer lo que más amo? ¡Me encantaría! ¿Que yo quisiera tener la posibilidad de tener una casa propia para vivir con mi pareja y tener un auto, con mi propio sueldo? ¡Me encantaría!

Hay muchos sueños y deseos que tengo como artista y como persona que es obvio que no puedo encontrarlos hoy en Cuba. Y te digo que como yo piensan muchos colegas y cubanos en general hoy día. Pero por el momento mis planes están aquí: aquí tengo mucho que realizar y además mis padres ya están llegando a una edad que, por ley de la vida, no pueden seguir trabajando con la misma intensidad que lo hacían antes. Y hoy Cuba no es un país seguro para las personas de la tercera edad solas.

―¿Cuál ha sido el personaje con el que te has sentido más identificado? ¿Cuál ha tenido que ver menos con tu personalidad?

―Esta es una pregunta difícil para dar una respuesta objetiva… Es que los personajes para mí son como mis hijos y no hay hijos preferidos. A cada uno se le quiere de distintas maneras, pero se les ama. Cada uno te aporta y te deja alguna enseñanza para la vida y para la profesión.

Hamlet Paredes (Foto: Samuel Llanes)

―¿Te sientes más cómodo en televisión o teatro?

―Cada medio tiene su encanto a la hora de crear y cada uno tiene sus propias dinámicas creativas. Pero creo que seguiré siendo un hombre de teatro.

―¿Qué crees pudiera cambiar en Cuba para que mejore la situación de los actores y el país en general?

―Creo que lo más problemático que enfrentamos hoy los actores y los artistas del medio en general es el tema salarial. Es muy bajo para el nivel de precios y de vida que se está llevando hoy en Cuba.

Lo otro es que haya en las oficinas que dirigen personas capacitadas para realmente ejercer y crear líneas de trabajo que desarrollen los sectores. Muchas veces te encuentras que el director de una institución cultural no es un artista, sino un funcionario. Es lo que digo yo: “zapatero a tu zapato”. No puedes dirigir un sector si no lo conoces, porque entonces pierdes credibilidad. Igual, el prestigio para dirigir lo ganas por tus méritos, no por una “tarea de arriba”.

Las autoridades deben abrirse a nuevas maneras de producir y dejar buscar financiamiento para el arte en la Isla y evitar los estigmas hacia esas vías.

El arte siempre va a cuestionar a la sociedad, a la política, porque esa es una de sus primeras razones de ser: En Shakespeare, Moliere, Lorca, Tennessee, Virgilio… lo tenemos en sus obras. El arte no puede estar al lado del poder; el poder debe ver al arte como un medidor de lo que hace bien o mal. Debes dejarlo volar; si lo encierras, muere. Cuando se aprenda a aceptar estas ideas, entonces creo que se podrá crear sin crisis.

