LA HABANA, Cuba.- En menos de tres meses, desde su fundación, el grupo Archipiélago logró movilizar a gran parte de la sociedad civil cubana dentro y fuera de la Isla para participar en la Marcha Cívica por el cambio el 15 de noviembre (15N) de 2021, recabando para ello, incluso, el respaldo de varias de las organizaciones opositoras tradicionales; consiguió además que algunos de los más importantes medios de prensa y organizaciones internacionales volcaran su mirada a Cuba en esos días y que se evidenciara, con mayor rigor, la represión desatada por el régimen cubano para evitar o contrarrestar la protesta pacífica.

Sin embargo, a poco más un mes de ese suceso, varios de los coordinadores se han retirado de la plataforma, apenas se menciona al grupo y pareciera que este se desintegró.

Qué es Archipiélago

En agosto de 2021, pocas semanas después de las masivas protestas contra el régimen cubano del 11 de julio (11J), varios cubanos fundaron un grupo de Facebook llamado Archipiélago, con el objetivo de debatir y unir diferentes posturas en pos de promover un cambio político en Cuba por vías pacíficas.

El grupo fue creciendo vertiginosamente y a él se fueron incorporando cubanos dentro y fuera de la Isla, entre ellos numerosos intelectuales, periodistas, artistas y activistas de derechos humanos. Aunque no promovía el liderazgo de una sola persona, sino del grupo, uno de sus integrantes más visible llegó a ser el dramaturgo Yunior García Aguilera. Actualmente, el grupo reúne en Facebook a unas 38 000 personas, pero la gran mayoría no son activos, es decir, solo figuran y comparten en redes, no accionan en el espacio físico, así que este dato resulta impreciso para determinar el respaldo o accionar real de la plataforma.

La primera y gran acción propuesta por el grupo fue la Marcha Cívica por el Cambio, convocada inicialmente para el 20 de noviembre de 2021 con el propósito de protestar pacíficamente contra la violencia policial, exigir el respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos, así como abogar por la solución pacífica y democrática de las diferencias entre los cubanos. Para ello llegaron a entregar solicitudes de permiso a las autoridades de al menos 8 provincias del país.

La respuesta del régimen cubano fue anunciar, a principios del mes de octubre, la militarización de la Isla entre los días 18 y 20 de noviembre para desarrollar el Ejercicio Moncada. Para evitar una confrontación, Archipiélago informó entonces que adelantaría la marcha para el 15N. Menos de una semana después, las autoridades citaron a varios de los coordinadores en el país para informarles que no estaba permitida la marcha por tener un “carácter ilícito”; aún así, el grupo decidió mantener la iniciativa por considerar que se trataba del ejercicio de un derecho humano.

Fue entonces que aumentó la represión e intimidaciones al grupo por parte de los órganos represivos cubanos, que se recrudecían a medida que se acercaba el 15N: citaciones policiales, arrestos arbitrarios, activistas y periodistas sitiados en sus viviendas, expulsiones de centros de trabajo (como al profesor universitario David Martínez y el Dr. Manuel Guerra), cortes de internet y del servicio telefónico, así como amenazas y difamaciones en los medios de prensa oficiales, fundamentalmente contra Yunior García Aguilera.

El 15N

Tres días antes del 15N, García Aguilera dijo que marcharía solo el 14N por la Ave 23, vestido de blanco y con una rosa blanca. Desde hacía una semana, varios activistas y periodistas independientes permanecían sitiados en sus viviendas o con vigilancia constante. El 14N a Yunior le impidieron salir de su vivienda y cortaron toda comunicación de él o su familia con el exterior, bloquearon el acceso a su casa incluso a la prensa extranjera acreditada en la Isla y brigadas de respuesta rápida le organizaron un acto de repudio y amenazaban con golpearlo si salía.

Mientras miles de cubanos marchaban en unas 120 ciudades de alrededor de 70 países, el 14 y 15N los cubanos dentro de Cuba no pudieron hacerlo como muchos esperaban; el régimen castrista desplegó por las calles todo su aparato militar para intimidarlos, además de desarrollar detenciones arbitrarias, impedirle la salida de sus viviendas a los coordinadores e integrantes del Grupo Archipiélago y orquestar actos de repudio.

Más de 300 acciones represivas registró el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) entre el 12 y el 15N, más de un centenar de ellas solamente en la última jornada.

“Todo el aparato estatal, bajo las órdenes de la policía política, y contando con la activa colaboración de los Comité de Defensa de la Revolución, los medios de comunicación oficiales y hasta de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, desplegaron visiblemente su régimen de terror” violando incluso “sus propias leyes”, declaró la organización.

Según el grupo de trabajo “Justicia 11J”, durante la Jornada Cívica por el Cambio resultaron detenidas unas 92 personas, de las cuales al menos 8 continúan tras las rejas y 2 fueron llevadas a juicio sumario y condenadas a un año de privación de libertad.

Ante la imposibilidad de marchar, considerando que “las causas que motivaron la convocatoria del 15N seguían vigentes” y que “es nuestro deber ciudadano seguir alzando la voz contra la injusticia”, el 16 de noviembre el grupo Archipiélago informó que extendería la Jornada Cívica hasta el 27 de noviembre. Ese mismo día exigieron fe de vida de García Aguilera, ya que en más de 48 horas no se habían tenido noticias de él. En la jornada siguiente, el 17 de noviembre, se supo que el artista había escapado a España. Muchos entendieron las presiones que lo llevaron a tomar la decisión, otros lo consideraron una traición al grupo justo en medio de la convocatoria y cuando más necesaria se hacía la unidad. Ello, unido a otras cuestiones, generaron escisiones en Archipiélago.

A una semana del 15N, la plataforma, tratando quizás de levantar los ánimos, apeló a recordar y reafirmar los motivos que los habían llevado hasta ese punto: liberación de los presos políticos, propiciar la participación ciudadana, conquistar derechos fundamentales mediante vías no violentas y fortalecer el diálogo y el consenso en la sociedad civil.

En los días posteriores, cuando disminuyó un poco la presión del régimen, algunos decidieron marchar en solitario, vestidos de blanco y con una rosa en las manos, para llegar hasta un busto de José Martí y, de esa manera, también honrar los objetivos de la marcha.

Los que se fueron

Tanto la imposibilidad de marchar el 15N, las amenazas por parte de la Seguridad del Estado cubana como la decepción por la sorpresiva salida de Yunior García del país provocaron fuertes tensiones entorno a Archipiélago. Al interior del grupo las fricciones se manifestaron en la renuncia de al menos una decena de los coordinadores, algunos de los cuales eran más visibles.

El primero en renunciar públicamente fue Leonardo Fernández Otaño, apenas a cinco días del 15N.

“Cada ser humano es libre de elegir su camino, eso lo respeto profundamente y apoyo, pero cuando se inicia una opción debemos ser consecuentes con ello. (…) Además, confieso que no comparto un grupo de acciones de corte político realizadas por Yunior García Aguilera desde su salida de Cuba (…). Siempre viví la plataforma como un espacio horizontal y de consulta, pero mi ejercicio de crítica fue tomado como una actitud negativa por una buena parte de los miembros, lo cual respeto como su genuino derecho intelectual, pero no creo ni democrático, ni sano”, declaró el historiador al anunciar su salida de la plataforma.

Desde España, Yunior García daba declaraciones denunciando a la dictadura a la vez que se reunía con políticos de diferente corte ideológico, entre ellos Pablo Casado, líder del Partido Popular, el ministro de Exteriores José Manuel Albares y también con el opositor venezolano Leopoldo López.

En tal sentido, a inicios de diciembre, cubanos disidentes radicados en Europa declararon que no apoyaban “Yunior García Aguilera”, por no ver “con buenos ojos la llegada del “opositor” a Madrid y su cercanía a los partidos de izquierda que niegan la violación de los derechos humanos en Cuba, entre ellos el PSOE (Partido Socialista Obrero Español)”.

Mediante el comunicado denunciaron “un complot de parte de la clase política europea” representada por “grupos de izquierda y de la social democracia”, para “catapultar a un opositor” que consideran un “traidor”. Asimismo, consideraron que Yunior García Aguilera “claramente tiene una agenda política de izquierda favorable al régimen, según su trayectoria y planteamientos públicos. Por lo que hacemos un llamado a los partidos políticos europeos a tomar en consideración nuestra postura común y a no ser cómplices de una clara campaña manipulada para limpiar la imagen del régimen en esta parte del orbe”.

Mientras, según declararon a CubaNet personas vinculadas a Archipiélago, esas reuniones sostenidas por García Aguilera, o sus resultados, no fueron consultados o expuestos por el artista con el resto del grupo, lo cual aumentó los cismas internos.

Aunque la mayoría de los coordinadores de Archipiélago seguía esforzándose por seguir adelante con el proyecto, pronto otros se percataron de que las diferencias eran irreconciliables, al menos para continuar con los objetivos iniciales.

El 3 de diciembre Fernando Almeyda anunció su adiós a Archipiélago: “Esta decisión tiene varios motivos: No obstante el afecto que me une a los camaradas con los que he estado colaborando en estos meses de lucha cívica, siento que mi camino como Coordinador y Moderador de la plataforma ha llegado a su fin. Asumir este rol implica una responsabilidad, que de cara a los últimos acontecimientos y decisiones del grupo no puedo asumir”.

A través de su perfil de Facebook el abogado apuntó igualmente: “El matiz político de la plataforma y de algunos de sus coordinadores, si bien estoy seguro que benefician a la causa cubana, se está alejando de mis ideas, mi forma de pensar y mi postura política”.

Apenas dos días más tarde salía de la plataforma Sayli González Hernández, otras de las moderadoras principales. Mediante una publicación en Twitter explicó que el único motivo era que su “mundo anda en 48 cuadros por segundo y la lógica hace que Archipiélago ande en 24”. En declaraciones a CubaNet la influencer alegó además que su salida se debía fundamentalmente a la necesidad de “independencia para participar en otras iniciativas” y que “voy a estar donde sienta que soy más necesaria”.

Ese mismo día, el activista y moderador Magdiel Jorge Castro informó igualmente su retirada del grupo. Otros de los coordinadores que se han separado de Archipiélago son: Daniela Rojo, Ivette García, Giselle González, Claudio Gaitán y Tamara Pérez Díaz.

Los que se quedaron

Ante este éxodo, el 10 de diciembre último Archipiélago emitió un comunicado que titularon “Declaración de permanencia”. En él se citaban las razones de aquellos que decidieron continuar trabajando desde la plataforma.

“Cuando un barco está enfrentando un mal tiempo y corre el peligro de zozobrar es cuando hay que remar más fuerte contra la corriente. Hasta que todos sus tripulantes estén a salvo, no se abandona. En Archipiélago cada día es un reto. Yo seguiré confiando en las lenguas que no callan lo que sienten, aunque todo el mundo las culpe o recrimine. Entre esas lenguas malditas está la mía. Yo seguiré confiando en la amistad y en las buenas personas. Sé que un día va a triunfar esta Revolución de los Afectos, va a pasar por encima de los errores políticos que cometemos, porque no seremos tan buenos en política, quizás, pero nos acompañan la solidaridad y la verdad, y eso será suficiente. De cada mal momento nos levantaremos y, posiblemente, más unidos y más fuertes”, dijo la historiadora del arte Miryorly García Prieto.

Por su parte, Yunior García Aguilera manifestó: “Si antes tenía millones de motivos para arriesgarlo todo por Cuba, ahora más. Puedo arrepentirme de mil tropiezos, pero no del pedazo de vida que dedicamos juntos a luchar por nuestros sueños de una Cuba plural, libre, justa y democrática. Un sueño que nos ha mantenido sin pegar un ojo y sin el privilegio del descanso. Archipiélago es mi casa y mi familia, mi confesionario, mi Parlamento de voces francas y diversas, mi crítico sincero, mi pregunta sin respuesta, mi garganta, mi oído, mi paño de lágrimas, mi lista interminable de cosas por hacer, mi hombro para sostenerme, mi puño cerrado y mi mano abierta. Por eso permanezco en Archipiélago, digan lo que digan. Yo me quedo”.

Otra de las moderadoras, Thais Pujol, señaló que debían salvar “lo que podamos salvar, aprendamos lo que tenemos que aprender y volvamos a empezar. Invariablemente, si tenemos claro el objetivo, luego de un número de intentos, el éxito llega. Es una cuestión de aprendizaje, conciencia, tiempo y determinación. El momento de volver a empezar es duro al principio, y mucho, pero si nos sabemos enfocar enseguida se renueva la energía. Nos conocemos mejor, somos más sabios. En este punto estamos en Archipiélago ahora, lo que me llena de alegría. Y el objetivo vale tanto la pena que merece que nos entreguemos al 100 % y que perseveremos hasta el final”.

Archipiélago hoy

Pese a que continúa el trabajo de Archipiélago, a poco más de un mes del 15N algunos se preguntan si el grupo tiene salvación. Integrantes y exintegrantes consultados por CubaNet apuntan que la plataforma se está reorganizando para proponer acciones concretas, pero que el futuro es incierto y es imposible determinar qué sucederá con el grupo o si propondrán otras iniciativas contundentes; otros son más categóricos y consideran que la plataforma ha perdido credibilidad y el respaldo de la ciudadanía.

Después del 15N, como ha solido suceder en momentos de gran tensión en Cuba (como el 27N y el 11J), se vive una especie de impasse. Por el momento, la atención mediática se centra en los juicios contra manifestantes pacíficos del 11J, en la grave crisis económica que atraviesa la Isla y en algunas movidas de piezas del régimen.

Tanto las decisiones de algunos activistas de la plataforma como la falta de experiencias e inmadurez política, unido a la represión de un aparato que ha tenido 62 años para perfeccionar sus métodos, han incidido en los resultados del grupo y, muy posiblemente, en su futuro inmediato. De ellos dependerá no terminar como el 27N, primero trabajando solo en redes para luego, con el tiempo, terminar dispersándose.

Pero, pase lo que pase y pese a los desaciertos, es innegable que la ciudadanía cubana cada vez más adopta posturas críticas y activas contra la dictadura. Hace dos años era impensable un 11J o una convocatoria a protesta pacífica masiva y con tanto respaldo como la del 15N. Los grupos o personas se sustituyen, fortalecen o continúan el trabajo en pos de la libertad y la democracia. Es una carrera de resistencia y de relevos. Lo importante es no abandonar el camino, educar a la ciudadanía, recabar el respaldo internacional y continuar sumando voces. La libertad de Cuba no depende de un solo grupo o persona, depende de todos.

