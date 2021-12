LA HABANA, Cuba. – El activista por los derechos humanos Osmani Pardo Guerra, uno de los acuartelados del Movimiento San Isidro en noviembre de 2020, deberá comparecer este lunes ante el Tribunal Municipal Popular de Marianao para ser juzgado por el supuesto delito de resistencia.

Según declara Pardo Guerra, conoció sobre la celebración del juicio sumario al que debe asistir en calidad de acusado mediante una citación entregada este miércoles por una agente del Estado.

“Fue una sorpresa el juicio sumario y el supuesto delito que me imputan. Yo soy una persona pacífica; nunca he maltratado ni me he resistido a ningún tipo de arresto, lucho por mis ideas y por un cambio de manera pacífica en el país”, dijo a CubaNet.

De acuerdo con el activista, la acusación por el delito de resistencia (artículo 143 del Código Penal) podría estar relacionada con los hechos del 2 de marzo del 2021, cuando fue arrestado por reproducir la canción “Patria y Vida” en respuesta a un acto de repudio organizado frente a su vivienda.

Ese día “mandaron a buscar una patrulla para que quitara la música. Cuando se acercaba, recogí la bocina de la puerta de mi casa y automáticamente entraron, le dieron una patada a la puerta que estaba medio abierta, me tomaron por el cuello y me sacaron hacia la patrulla, de ahí me llevaron hacia la Oncena Unidad Policial de San Miguel del Padrón”, contó.

Pardo Guerra asegura que en ningún momento ofreció resistencia a la detención, por lo que piensa que el régimen quiere enjuiciarlo como represalia por ser uno de los acuartelados del Movimiento San Isidro en noviembre del pasado año.

“Yo en ningún momento me resistí al arresto, mis vecinos estaban presenciándolo todo; de hecho, van a testificar a mi favor. Todo esto es por ser opositor y por ser acuartelado”, consideró.

El joven activista, quien también realiza artesanías para sustentar a su familia, asegura que ha tenido mucha dificultad para hallar un letrado que lo represente. “Los abogados prefieren defender a un ladrón o a alguien que ha cometido algún delito, en vez de a un opositor o a cualquiera que piense diferente”, lamenta.

El delito de resistencia, por el cual el régimen pretende condenar a Pardo Guerra, se sanciona según el Código Penal cubano, con “privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.