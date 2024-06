PUERTO PADRE, Cuba.- Raúl Modesto Castro Ruz, nacido el 3 de junio de 1931 en Birán, barrio rural de la antigua provincia Oriente, actual Holguín, cumple este lunes 93 años de edad. Hermano menor y segundo al mando del dictador Fidel Castro, fallecido a los 90 años de edad en 2016, es el cuarto hijo del campesino inmigrante y exsoldado español, devenido terrateniente en Cuba, Ángel Castro Argiz con la campesina Lina Ruz González, oriunda de Pinar del Río.

En fecha tan temprana como fue el 21 de enero de 1959, durante una concentración pública, Fidel Castro lo “propuso” como su sucesor, en caso de él morir o quedar invalidado para el mando en un atentado. Pero en realidad Raúl Castro asumiría la jefatura del régimen 47 años después, en julio de 2006, cuando su hermano enfermó gravemente.

Conocido internacionalmente como “Raúl Castro”, o el “dictador Raúl Castro”, o el “presidente Castro” -como lo llamó el expresidente demócrata estadounidense Obama durante su visita a Cuba- o llamado por sus actuales beneficiarios políticos y militares como el “General de Ejército” o el “Líder Histórico de la Revolución”, lo cierto es que por alguna razón práctica y no totalmente de familia, si hoy el menor de los hermanos Castro está cumpliendo 93 años en Cuba, fue en Moscú, donde el 3 de junio de 1962, Raúl Castro celebró su cumpleaños 31, mientras planificaba con el alto mando político y militar de la extinta URSS, la instalación en Cuba de cohetes nucleares soviéticos apuntando directamente a Estados Unidos.

Aunque con menos carisma y capacidad intelectual que Fidel Castro, aparentemente, Raúl supera a su hermano en una cualidad importantísima en la dirección política, militar y en suma operativa, que es la capacidad de delegación de autoridad; pero a Raúl Castro, la jefatura plena le llegó tarde, en 2006, prácticamente con todo el equipo de dirección principal de la llamada “revolución” formado por Fidel Castro, bajo su muy personal modo de dirigir todo por sí mismo, desde la ordeña de una vaca hasta un tribunal militar para condenar a muerte a su mejor general.

Y digo que aparentemente, Raúl Castro delega autoridad en quienes él dirige, porque en realidad, en una dictadura, y todavía más si es la dictadura de un régimen totalitario comunista, monopartidista, sin división de poderes, en tanto las potestades ejecutivas, judiciales y legislativas deben obediencia al “partido”, la jefatura se basa en el liderazgo de mando único, supremo, endiosado, del jefe máximo. Así escuchamos y vimos llamar “Máximo Líder” a Fidel Castro, del mismo modo que ahora llaman “Líder Histórico” a Raúl Castro, siendo ellos, los dos hermanos, los intocables, pues, todos los demás dirigentes son prescindibles, según han demostrado las continuas defenestraciones, algunas, dirigidas personalmente por Raúl Castro.

De forma orgánica, tal pareciera como si Cuba desde 1959 y hasta el día de hoy, fuera un país soberano, con un presidente, tribunales de justicia, legisladores, ministros y ministerios, pero esa apreciación es engañosa, porque durante todos esos años y hasta este momento, los poderes del Estado en Cuba se han reducido a la voluntad de dos personas: los hermanos Fidel y Raúl Castro Ruz. Y el mayor de ellos ya hace ocho años que está muerto.

Entonces… ¿Qué va a suceder en Cuba cuando Raúl Castro muera?

Biológicamente, entiéndase humanamente, Raúl Castro está por morir. Y aunque fue él mismo quien “constitucionalmente” traspasó el poder a Miguel Díaz-Canel, al que vemos viajando por todos los municipios del país, tratando de congraciarse con el pueblo, eso no va a suceder. Ni Díaz-Canel, ni Manuel Marrero, primer ministro, ni ninguno dentro de los poderes del Estado, que es el Partido Comunista, tiene ni tendrá aceptación popular más que las consabidas sonrisas y aplausos generados por las hipocresías.

Pero no quiero ser yo, sino que sea el hermano de otro dictador, que también llegó al poder por la fuerza de las armas en una revolución, semejante a la cubana, el que por analogía nos explique por qué en una dictadura no puede haber sucesión del poder.

“Cuando hay un poder de tipo autoritario, dictatorial como el actual que depende muchísimo de la figura de un líder que ejerce la presidencia, ante la ausencia de éste es muy difícil que haya una continuidad del grupo de poder inmediato. ¿Por qué razón? Porque la misma tendencia autoritaria, personalista, verticalista de mandar, ha castrado las correas de trasmisión del partido”, dijo Humberto Ortega, hermano del dictador de Nicaragua Daniel Ortega, a Infobae el pasado 24 de mayo, entrevista, que por cierto, llevó a reclusión domiciliaria encubierta por “tratamiento médico” al que fuera general y jefe del Ejército Sandinista, quien al respecto también dijo:

“El partido actual no tiene repuesto. Está ahí, no por mística, sino por estar ahí como funcionarios, muchos queriendo hacer bien, pero más que todo, teniendo beneficios de esa participación gubernamental y política”.

Lo dicho por Humberto Ortega del panorama político nicaragüense es un retrato de lo que hoy sucede en Cuba, y no sólo en lo político, sino también en lo socioeconómico y en la nación toda y es útil preguntar:

¿Qué repuesto tiene el Partido Comunista de Cuba (PCC), Díaz-Canel, y después de Díaz-Canel quién, cuándo y cómo…?

¿El PCC como dirigente único de la sociedad y el Estado cubano gobierna por “mística”, entiéndase por espíritu o alma nacional, o como poder coercitivo de la nación llevándola a la ruina no sólo económica y política, sino también espiritual?

Raúl Modesto Castro Ruz, que hoy cumple 93 años y es hijo de un exsoldado español y él mismo tiene vocación castrense desde la infancia, como “Líder Histórico”, entiéndase dictador vitalicio, al morir un día de estos ya no muy lejano, nos deja a los cubanos en un país en ruinas, un ejército enorme, desproporcionado para una isla exigua con una población envejecida, con apenas ganados, con campos de cultivos abandonados, centrales azucareros que no producen azúcar, que fuera la industria nacional, y a oscuras, no sólo por falta de energía eléctrica, sino por falta de esperanzas que es la luz que ilumina a los seres humanos. ¡Pobre Raúl Modesto por tan nefasto legado! ¡Descanse en paz, un día!

ARTÍCULO DE OPINIÓN Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

