MADRID, España.- El lanzador cubano Yunesky Maya, actual jugador en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM), dijo “no” al llamado de la Federación Cubana de Béisbol (FCB) para que compitiera por el Equipo Cuba en el Clásico Mundial que se desarrollará en marzo del 2023.

“Yo no voy a representar a Cuba en el Clásico Mundial. Lo veré desde la casa, los apoyaré desde ahí, tampoco les deseo el mal, voy a apoyar a mis compañeros donde quiera que esté”, declaró Maya en entrevista realizada por el canal de Youtube “Luis Tomás en los deportes”.

El serpentinero pinareño, de 41 años, dijo además que respetaba la decisión de los peloteros que habían accedido a competir por Cuba, entre ellos Yoenis Céspedes y Roenis Elías, pero que él “actuaba guiándose por sus pensamientos” y “no está de acuerdo con participar”.

“Yo respeto la opinión de todos. Yo fui llamado también. Yo dije que no, que no estaba de acuerdo con participar. El que dio el paso como Roenis, como Céspedes, los otros muchachos, yo sé que han salido muchos diciendo muchas cosas, pero somos humanos. En verdad yo no estoy en el cerebro de nadie, no estoy en los pensamientos de nadie”, agregó.

Moya, que integrara la selección cubana que alcanzó la segunda posición en el I Clásico Mundial celebrado en el 2006, juega en la LIDOM desde el 2010. Sus resultados en la actual temporada lo sitúan entre los principales candidatos al mejor lanzador del año.

Las autoridades deportivas de la Isla, que recientemente comenzaron a llamar a peloteros cubanos emigrados que juegan en distintas series profesionales, también ha recibido la negativa, entre otros, de Randy Arozarena, Leonys Martín, Dayán Viciedo, Cionel Pérez y Aroldis Chapman.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.