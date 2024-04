Yulenmis Aguilar recibe nacionalidad española y podrá competir en París

MADRID, España.- La jabalinista cubana Yulenmis Aguilar recibió este 9 de abril la nacionalidad española por carta de naturaleza, aprobada en el Consejo de Ministros, un paso que la atleta esperaba desde hacía tiempo y que le abrirá las puertas para representar a España en los Juegos Olímpicos de París.

“Estoy extremadamente feliz de recibir esta noticia, con lágrimas en los ojos. Después de tanto sacrificio y espera, es muy gratificante que mi trabajo sea reconocido de esta manera”, expresó Yulenmis a CubaNet este martes.

La atleta también explicó que ahora espera la transferencia de su afiliación por parte de World Athletics, de cara a los Juegos, pero confía en que no surgirán problemas. “World Athletics exige como requisitos dos años de residencia arraigada en un país, y tres años sin competir por tu país de origen, y yo cumplo con ambos requisitos”, detalló.

“En unos días juraré bandera y recibiré mi DNI y mi pasaporte español“, agregó emocionada la atleta, quien ostenta la mejor marca mundial del año con 63.90 metros, alcanzada en febrero pasado durante el Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno, que tuvo lugar en Jaén.

Al celebrar este momento en redes sociales, Yulenmis Aguilar agradeció a todas las personas que la apoyaron en el proceso, desde el presidente de su club, hasta su entrenador Raimundo, familia y amigos cercanos, así como a las instituciones que facilitaron su integración en España.

Residiendo en Galicia desde 2020, Yulenmis había comentado en una entrevista anterior con CubaNet sobre su sueño de competir en París: “Es algo importante a nivel deportivo, por supuesto, pero diría que aún más a nivel personal. En 2016, siendo apenas una joven, participé en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Fue una experiencia muy bonita, pero tenía una lesión en el tobillo y no salió como esperaba. Significaría mucho para mí competir ahora en estos Juegos Olímpicos representando a España, el país que me ha devuelto la ilusión y me ha brindado oportunidades. Daré lo mejor de mí por esta bandera que ha hecho tanto por mí”.