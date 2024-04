MADRID, España.- Yordenis Ugás rechazó participar en el homenaje que se le daría en el Día de la Herencia Cubana el próximo 18 de mayo. El boxeador declinó la invitación debido al lugar del evento: el LoanDepot Park, estadio de los Marlins, y citó el comportamiento del personal del estadio hacia el exilio cubano durante la semifinal del V Clásico Mundial de Béisbol en marzo de 2023.

Campeón Mundial de Boxeo Amateur de peso ligero y primer cubano en coronarse en los pesos wélter del boxeo profesional desde 1975, el santiaguero expresó su decisión a través de una publicación en Facebook, donde explicó que se considera parte del exilio cubano y que prefiere el reconocimiento de su comunidad sobre cualquier otro. Asimismo, destacó la importancia de la unidad dentro de la comunidad cubana.

“Hoy hablé por teléfono con la persona que se comunicó hace algunas semanas conmigo para darme un reconocimiento el Día de la Herencia Cubana en el estadio de los Marlins. Le dije que no asistiría y le expliqué las razones. Soy un hombre de exilio, el mayor reconocimiento que yo tengo es el que me da, día a día, mi comunidad cubana que es todo para mí”, se lee en la publicación del boxeador, incluido entre los mejores púgiles a nivel mundial.

“Les diré lo que le dije con mucha humildad a esa persona que me conoce hace más de diez años”, explica y continúa: “En dictadura nos humillaron. En libertad no queremos, ni permitiremos lo mismo. El exilio se respeta. Tenemos un exilio lleno de familias, presos políticos y muertos en el mar. Si en el futuro los Marlins quieren arreglar esto, reconocer su error y pedir una disculpa a nuestra comunidad, estoy en entera disposición de ser un puente y participar. Nunca más un pie mío estará allí hasta que eso no pase. Gracias a todos. Abajo la dictadura”.

En marzo de 2023, durante la semifinal del V Clásico Mundial de Béisbol entre el Equipo Cuba y Estados Unidos en el LoanDepot Park, los empleados del estadio impidieron la entrada a algunos cubanos que portaban carteles y camisetas exigiendo libertad para Cuba.

El Día de la Herencia Cubana se llevará a cabo el 18 de mayo en el Loan Depot Park durante el juego entre los Marlins y los Mets de Nueva York. Además de Ugás, varios cubanos han sido invitados, incluyendo figuras destacadas como el cantante Leoni Torres, quien interpretará el himno de Bayamo.

El evento, que celebra la rica herencia y cultura cubana en el sur de Florida y reconoce la contribución de la comunidad cubana a las Grandes Ligas de Béisbol, contará con diversas actividades, incluyendo el lanzamiento de la primera bola por parte de Alexander Delgado, cantante de Gente De Zona, y presentaciones de varios artistas después del juego. Las puertas del estadio abrirán a las 2:00 p.m., con el juego de béisbol programado para comenzar a las 4:10 de la tarde.