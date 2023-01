MADRID, España.- Cuando el pasado 6 de enero la Federación Cubana de Béisbol (FCB) anunció la prenómina de 50 jugadores para el quinto Clásico Mundial de Béisbol, una de las ausencias más criticadas por la afición fue la de Yasmany Tomás, uno de los mejores bateadores con que podría contar Cuba.

Sobre la decisión de la FCB de no convocarlo, en reciente entrevista con CiberCuba Yasmany Tomás declaró: “Yo dije que estaba dispuesto a integrar el (equipo) Cuba porque quería darle esa satisfacción a mi padre, quería cooperar con mis compañeros. Para mí el Clásico es algo importante. (…) Me inspiraba asistir vistiendo la franela del país donde nací, pero que me eliminen esgrimiendo a Luis Robert, ¡por favor! Hasta los que no saben de pelota saben que eso es una justificación sin base”.

Sobre la justificación de las autoridades deportivas cubanas de elegir a Luis Robert en su lugar, argumentó: “Yo estoy jugando primera y jardín izquierdo; él es center. Además… ¡entre ocho outfielders yo no quepo! En fin, el mar. Yo sigo igual, jugando para los Mochis a ver si ganamos y con grandes esperanzas de regresar a la Gran Carpa”.

El capitalino, apodado “El Tanque”, deseó “lo mejor” a sus compañeros, “buenas vibras” y “que logren formar un gran conjunto y puedan avanzar”.

Yasmany Tomás, que ha sido uno de los mejores bateadores del circuito invernal azteca con los Cañeros de Los Mochis, había dicho que aceptaría jugar por Cuba pero con condiciones: “que no quería repatriarse ni participar de ningún evento político”.

Al respecto, el CEO del medio deportivo Swing Completo, Daniel de Malas, explicó: “Yasmany Tomás quedó fuera por haber dicho en vivo en @SwingCompletoBB que puso condiciones. La dictadura en Cuba no iba a permitir eso”.

Miente el manager:Quedó fuera Yasmany Tomás, pues se eliminó con Luis Robert No hay 2 peloteros más diferentes que Yasmany Tomás y Luis Robert Yasmany Tomás quedó fuera por haber dicho en vivo en @SwingCompletoBB que puso condiciones La dictadura en Cuba no iba a permitir eso — Daniel de Malas (@daniel_malas) January 7, 2023

