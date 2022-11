MADRID, España.- El pelotero cubano y jugador de Grandes Ligas durante siete temporadas, Yasiel Puig Valdés, se declaró culpable de mentir a agentes federales de los Estados Unidos que lo investigaban por una operación de apuestas ilegales.

Según informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Puig reconoció que entre julio y septiembre de 2019, época en que jugaba para los Rojos de Cincinnati, llegó a acumular 280 mil dólares de pérdidas por apuestas en eventos deportivos como fútbol, tenis y básquetbol, a través de sitios de internet.

#BREAKING Former @Dodgers outfielder/slugger Yasiel Puig pleads guilty to lying to FBI about illegal gambling operation. Here’s the DOJ release. pic.twitter.com/w3PjCynZtl

— Steve Chiotakis (@RadioChio) November 14, 2022