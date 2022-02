MADRID, España.- “Los únicos anticubanos son los que toman estas decisiones que van en contra de todo, de todo sin excepción”, dijo el reconocido comentarista deportivo Yasel Porto, tras las recientes sanciones del régimen castrista a los peloteros cubanos Alexis Varona Núñez y Andrés Hernández Díaz por interactuar en redes sociales con la página de noticias deportivas “Por la goma”.

“Esta sanción (5 partidos sin jugar en la actual Serie Nacional) no solo va en contra de la libertad de cada quien con el argumento de un reglamento extremista, sino que atenta contra el béisbol cubano. (…) Lo de Andresito y Alexis es una barbaridad, una falta de sentido común y de todo”, sentenció el periodista a través de una publicación compartida en Facebook.

“Cada cual tiene el derecho de estar, pensar y decir lo que entienda, mientras no caiga en una falta de respeto o ética nadie tiene el derecho de impedirlo”, agregó.

En sus declaraciones, Porto denunció al Gobierno cubano por tratar a los peloteros a su conveniencia, como si fueran de su propiedad para luego olvidarlos en muchas ocasiones cuando están retirados y en otras llevarlos a buscar la manera de emigrar.

Además ofreció ejemplos puntuales de la actitud de los gobernantes hacia los deportistas, como los “procesos de repatriación a ciudadanos que quieren ayudar a un campeonato debilitado en extremo; la discriminación en función de cómo emigró cada quien; la prohibición de entrada al país a quienes dejaron a un equipo cuando debería quedar en una sanción deportiva temporal; figuras destacadas muriéndose sin atención y sin que ningún medio lo diga pasando como un completo desconocido”.

“Después nos quejamos cuando se va la gente, y les decimos lo que sea, pero no entendemos que a muchos nos han llevado a la emigración en contra de nuestra voluntad. Habemos muchos que no estamos en Cuba y no precisamente porque nos de la gana a nosotros”, dijo el especialista en béisbol, quien actualmente reside en Estados Unidos y había sido expulsado de la televisión cubana en 2019 por sus opiniones críticas sobre el estado de la pelota en el país.

Porto condenó a los simpatizantes del régimen y a las propias autoridades que “después vemos a casi todos explotados por tantas cosas peores que por lo que están sancionando a atletas que están sacrificándose por una afición y por un equipo más que por un salario risible que no alcanzan ni siquiera para sostenerse ellos, qué esperar para su familia en general”.

“¿Acaso no se dan cuenta todas las consecuencias que traen estas estupideces? O son muy idiotas o son ustedes los verdaderos mercenarios y enemigos de mi pelota y mi país”, planteó Yasel Porto.

