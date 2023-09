MADRID, España.- El estelar voleibolista cubano nacionalizado polaco Wilfredo León igualó su propio récord mundial en velocidad del saque esta semana durante el partido entre Polonia y Dinamarca en el Campeonato Europeo 2023.

En el primer set del juego Wilfredo León realizó un saque que alcanzó una velocidad de 138 km/h. Polonia, que se mantiene invicta en el campeonato, ganó el set 25-23, al igual que el partido (3-0).

How does he do it?! 😱 Wilfredo Leon set a new world record serve speed at 138 km/h! 🌟 This is only a few days after Nimir Abdel-Aziz set a world record by only one km/h less than Leon 🤩

📺 Catch all the action of #EuroVolleyM at

— European Volleyball (@CEVolleyball) September 5, 2023