MADRID, España.- Debido al creciente éxodo de deportistas cubanos, motivado en gran medida por la crisis económica que atraviesa la Isla, “veremos una merma en los resultados de Cuba en los Juegos Olímpicos” de París-2024, reconoció un experto cubano a la agencia AFP.

De acuerdo a sus declaraciones, “renovar y reponer las salidas no es fácil”.

El especialista, quien prefirió que no se revelara su identidad, señaló además que “un deportista de élite no se forma en cuatro, ocho ni diez años”, y “darles titularidad a segundas figuras no es una garantía de éxito inmediato al primer nivel”.

Con respecto a la constante emigración de los deportistas de la Isla, el académico de la Universidad de Costa Rica, Jorge Lobo, dijo a AFP: “Los cubanos tienen ese potencial, tienen un gran desarrollo deportivo y entonces decidiendo que este potencial lo pueden desarrollar, que les puede ir mejor en otras latitudes, no lo van a dudar”.

“No hay mucho que darle vuelta al asunto, es la movilidad social, que es esencial en la vida moderna”, y “Cuba tiene que replantearse esa política, que no da condiciones materiales a sus deportistas para retenerlos”, agregó Lobo.

Por su parte, el voleibolista Robertlandy Simón, quien dejó Cuba en 2011, consideró que sus colegas seguirán yéndose por razones económicas.

“No tienen la posibilidad de tener una vida plena en nuestro país y esa posibilidad se la dan otros países. (…) Aún demostrando mucha calidad, simplemente no consigues lo que quieres, tu familia en general pasa mucho trabajo y lo que quieres es ayudar”, dijo Simón, uno de los mejores centrales a nivel mundial.

La agencia noticiosa recordó que en el año 2013 el Gobierno cubano autorizó a los deportistas a fichar en clubes extranjeros para intentar frenar este éxodo masivo. No obstante, no se ha detenido, sino que ha ido en aumento.

Entre las fugas recientes de atletas cubanos sobresalen las del triplista Jordan Díaz, medallista de oro en los últimos Juegos de la Juventud; la de Fernando Dayán Jorge, campeón olímpico de canotaje en Tokio 2020, quien desertó de la delegación con la que viajaba a México para realizar un entrenamiento; y la de Ismael Borrero, campeón olímpico de lucha grecorromana (59 kg) en Río 2016. Borrero “desertó” del Equipo Cuba con que viajó a Acapulco, México, donde participaría en el Campeonato Panamericano de Lucha 2022.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.