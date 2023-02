LA HABANA, Cuba. – ¿Qué novenas tienen más calidad y mayores posibilidades de avanzar? ¿Cuáles peloteros deberían integrar estos conjuntos: los que juegan en ligas foráneas, o los que destacaron en torneos de casa? ¿Carlos Martí o Armando Johnson? Estas son algunas de las interrogantes que incentivan los debates de barrio, en los cuales los criterios divididos despiertan la pasión por el deporte nacional.

Sobre el terreno, en cuanto a calidad se refiere, el equipo que representará a la Isla en el V Clásico Mundial se encargó de despejar las dudas al apalear par de veces a la nómina de los Agricultores que estará en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, en dos partidos de preparación celebrados entre domingo y lunes, en el Coloso del Cerro.

En apenas 14 entradas los campeones de la Liga Élite soportaron 20 carreras y solo pudieron pisar el home en cinco oportunidades, todo ante un equipo que se encuentra en el tercer microciclo de entrenamientos y que no contó con las figuras de circuitos profesionales que dieron el sí a la Federación Cubana de Béisbol.

A juzgar por lo visto, mucho tendrán que mejorar los Agricultores para emular con los Vegueros del año 2015, último equipo criollo en ganar una Serie del Caribe. Cuatro años más tarde, los Leñadores tuneros se quedaron a las puertas del campeonato, al ceder en la final frente a los Toros de Panamá.

A pesar de tratarse de un tope preparatorio, la selección nacional dejó en el banco a sus principales ases del pitcheo contratados en Japón. Aun así, quienes subieron a la lomita de los suspiros se encargaron de abanicar 12 veces a los bateadores rivales y nada más permitieron tres extrabases, dejando un excelente 3,86 de promedio de carreras limpias.

Madero en ristre, el seleccionado ofreció al público asistente un festín de batazos, con destaque individual del inicialista matancero Yadir Drake (2 HR, 8 CI). A nivel colectivo la nave dirigida por Armando Johnson conectó 26 indiscutibles, nueve extrabases, recibió seis bases de libre tránsito y se ponchó dos veces, con un astronómico 419 de average.

La concurrencia a ambos partidos fue baja, pero sin dudas mejoró mucho con relación al número de aficionados que pagaban la entrada para ver la Liga Élite. Más allá del criterio de las autoridades deportivas cubanas, en las gradas del estadio Latinoamericano, donde estuvo CubaNet, las expectativas no fueron buenas.

“Es que aquí sí están los mejores peloteros de Cuba”, comentó Lester Labrada Ojeda, satisfecho por el espectáculo, pero consciente de que la calidad de las dos selecciones no invitaba a soñar. “Uno quisiera que ganaran, pero hay que poner los pies sobre la tierra y saber que lo que toca es sufrir”.

Aunque el resultado sobre la grama favoreció al equipo Cuba, la mayoría de los aficionados estiman que Agricultores tendrá mejores chances de avanzar en el calendario, por ser la Serie del Caribe un evento de menor envergadura que el Clásico Mundial.

Dentro de pocos días, el equipo conformado por las Avispas de Santiago de Cuba y los Leñadores de Las Tunas se enfrentará con las novenas de Curazao, República Dominicana, Venezuela, México, Colombia, Puerto Rico y Panamá, en ese orden.

“Se vieron mal aquí, pero no creo que haya mucha diferencia de calidad con los demás equipos. Pueden dar guerra si dejan atrás los problemas que tienen”, destacó Fidel López Quintero, quien además señaló que varios jugadores de Agricultores estaban molestos por no haber sido convocados al Clásico: “Yosvani Alarcón se está ponchando adrede, no le hace ni swing a la pelota”.

El esperado Clásico se jugará del 9 al 21 de marzo. Cuba fue ubicada en el grupo A, junto a Italia, Taipei de China, Panamá y Países Bajos, este último convertido en la bestia negra de las selecciones nacionales de béisbol.

“Holanda fue el primer equipo que dejó en evidencia la calidad de la pelota cubana. Nos eliminó dos veces del Clásico y después nos ganaba hasta en la liga del queso. También están Panamá y Taipei, que siempre tienen buen pitcheo, y los cubanos allá afuera no batean porque no están adaptados a esa calidad. No creo que pasen de la primera ronda”, opinó Sergio Macías Estrada.

Para Adrián Jerez Santiago, este debe ser un mejor Clásico para Cuba, que podrá contar con algunas figuras de experiencia en ligas profesionales. Según refiere, en gran medida “el éxito del equipo dependerá de lo que puedan hacer Luis Robert, Yoan Moncada y compañía”.

“De todos modos un solo palo no hace monte. Grandes Ligas realmente hay dos y el resto de los equipos llevan trabucos. Los jugadores buenos de nosotros no aceptaron ir por todas las porquerías que hablaron de ellos cuando se fueron, y a la familia de muchos le quisieron quitar hasta la casa. Hacen bien con negarse ahora”, sentenció Julián Ferrer Hernández.

La selección cubana continuará los entrenamientos en el Estadio Latinoamericano hasta mediados de febrero, cuando partirá hacia Japón a efectuar juegos de preparación con equipos de la Liga Profesional del país asiático, a pocos días de comenzar su andadura por el principal torneo de béisbol a nivel mundial.