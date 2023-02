MADRID, España.- Las triplistas cubanas Liadagmis Povea y Leyanis Pérez Hernández alcanzaron la primera y segunda posición, respectivamente, en el Meeting Bajo Techo de World Athletics, desarrollado en Madrid este miércoles.

Povea, que quedara quinta en los juegos olímpicos de Tokio 2020, se impuso en la capital española con un salto de 14.65 metros, su segundo mejor registro del año y cuarto triunfo en lo que va de 2023.

Liadagmis Povea 🇨🇺 flies to the win in the women's triple jump with 14.65 m 🔥#WorldIndoorTour pic.twitter.com/VePJxBcKii

