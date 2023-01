MADRID, España.- Tres peloteros cubanos fueron incluidos entre los 100 mejores prospectos de las Ligas Mayores (MLB, por sus siglas en ingles) para el 2023. Se trata de Miguel Vargas (Dodgers, puesto 37), Andy Pagés (Dodgers, 81) y Oscar Colás (White Sox, 85).

“Se proyecta que la mayoría de los mejores jugadores seleccionados jueguen en las Grandes Ligas en 2023”, dijo la MLB al publicar su ranking, encabezado por el estadounidense Gunnar Henderson, jugador de cuadro de los Orioles.

Así como explicó que se evaluó a “cada jugador por quién ha sido, quién es y quién podría ser algún día en las Grandes Ligas en función de su desempeño y herramientas, y fueron ubicados entre los números 1-100 en consecuencia”.

En el 2019, tras salir de Cuba y con 18 años, el pinareño Andy Pagés lideró la Pioneer League de nivel novato en extrabases (43) y ocupó el segundo lugar en jonrones (19), carreras impulsadas (55), bases totales (153) y slugging.

Se espera que Miguel Vargas, que debutó a nivel profesional en agosto pasado con los Dodgers de Los Ángeles, juegue durante el presente año con frecuencia en la MLB. Mientras que Oscar Colás, de 24 años, pudiera ganarse un lugar en los jardines de los White Sox. Colas participó en el juego de futuras estrellas de esta temporada. En su primera campaña en MLB conectó 23 jonrones e impulsó 79 carreras.

What's better than ONE Top 100 Prospects? How about TWO!

Congratulations to Colson Montgomery (38) and Oscar Colas (85) on the Top 100 Prospects of 2023! pic.twitter.com/jv5L3Kkkcl

