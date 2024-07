Top 5: Momentos más sensacionales de Cuba en Juegos Olímpicos

“This is remarkable! We are talking about greatness!”. Si buscas en YouTube el duelo de Mijaín López por el oro de su categoría en la lucha grecorromana de Tokio, en el primer enlace escucharás a un par de relatores de habla inglesa enloquecidos por la hazaña.

Hasta ese instante, Mijaín tenía tres medallas doradas bajo los cinco aros, pero aun así perdía en las comparaciones con Karelin, el portento que sembró terror y caos a lo largo de casi 15 años. De manera que se había encaprichado en ganar el cuarto título, ese que le fue esquivo al ‘Oso Ruso’ en la final de la Olimpiada del 2000.

A él no pudo escurrírsele. El gigante de Herradura se plantó en el match crucial con la certeza de que iba a merendarse al georgiano Kajaia para convertirse —de una vez y por todas— en el mejor luchador de cualquier época. Y lo logró sin recibir puntos en contra, tal como había hecho en sus tres combates precedentes.