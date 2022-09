MADRID, España.- El suizo Roger Federer, considerado el mejor tenista de toda la historia en pistas de hierba​ y uno de los mejores de todos los tiempos, anunció este 15 de septiembre su retiro del deporte profesional.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, la leyenda del tenis explicó que las intervenciones en su rodilla derecha durante los últimos influyeron en la decisión.

“Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje hacia mí estaba claro. (…) El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva”, dijo en este sentido.

En su mensaje de despedida Federer agradeció por el apoyo a su esposa, sus hijos, sus patrocinadores, entrenadores, equipo en general y especialmente a sus seguidores.

“De todos los regalos que el tenis me dio a lo largo de los años, el mejor de todos, sin dudas, ha sido la gente con la que me he cruzado en el camino: mis amigos, mis rivales y, sobre todo, los fanáticos que dan vida al deporte”, expresó.

El ganador de 20 torneos de Grand Slam, declaró que es tiempo “de disfrutar de su familia”.

A través del comunicado Roger Federer informó que su último torneo profesional será la Copa Laver, a desarrollarse del 23 al 25 de septiembre de 2022.

En la competición, que tendrá lugar en el estadio O2 Arena, de Londres, Federer compartirá equipo con otros grandes de este deporte como Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

Roger Federer, nacido el 8 de agosto de 1981, a sus 41 años se despide del tenis profesional con 103 títulos; solo superado por el estadounidense Jimmy Connors.

Con su país compitió en cuatro Juegos Olímpicos, alcanzando una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en individuales y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en dobles. Además, conquistó el título de Copa Davis en 2014 y la Copa Hopman en 2001, 2018 y 2019.

Llegó a estar 310 semanas como número uno del mundo y 237 de ellas consecutivas. Es el único tenista con cinco o más títulos en tres de los cuatro grandes competiciones de este deporte: seis títulos del Abierto de Australia, ocho torneos de Wimbledon, cinco en el US Open y un Roland Garros.

Durante 24 años de carrera jugó más de 1500 partidos en más de 40 países.

El anuncio del retiro de Roger Federer ha conmovido a deportistas y aficionados.

“Ha sido un privilegio ser testigo de tu trayectoria y verte convertido en un campeón en todos los sentidos. Echaremos mucho de menos tu presencia en nuestras pista, pero todo lo que podemos decir ahora es gracias, por los recuerdos y la alegría que nos has dado”, publicó en Twitter la cuenta oficial de Wimbledon.

Roger,

Where do we begin?

It's been a privilege to witness your journey and see you become a champion in every sense of the word.

We will so miss the sight of you gracing our courts, but all we can say for now is thank you, for the memories and joy you have given to so many. pic.twitter.com/VDWylKvW86

— Wimbledon (@Wimbledon) September 15, 2022