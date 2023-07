MADRID, España.- El boxeador cubano Robeisy Ramírez venció por nocaut técnico al japonés Satoshi Shimizu este 25 de julio, en la que fue su primera pelea para retener el título de campeón mundial del peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que conquistó en abril pasado.

Tras unos iniciales asaltos bastante calmado en el Ariake Arena de Tokio, en el cuarto round el antillano castigó al japonés y en el 1:08 minutos del quinto terminó con su rival.

Con esta victoria el récord de Ramírez, quien debutó en el boxeo profesional en agosto de 2019, es de 13 victorias, ocho de ellas por KO, y una derrota.

“Esto es pa’ Cuba y pa’ to los comunistas”, dijo al vencer este lunes el púgil, prohibido de entrar al combate con el himno nacional de Cuba, así como de utilizar la bandera cubana.

Kicked it into high gear 💨@RobeisyRamirez secures defense No. 1 🏆 pic.twitter.com/TQJxJZdVjD — Top Rank Boxing (@trboxing) July 25, 2023

La víspera se conoció que la Embajada de Cuba en Japón contactó a la compañía Ohashi Promotions, encargada de organizar la pelea, para prohibirle que presentara a Ramírez con el himno nacional de la Isla durante su salida al cuadrilátero.

El propio Robeisy Ramírez rechazó en redes sociales lo que calificó como un “vil intento de intimidación” por parte de la dictadura cubana.

“Hoy, minutos antes del pesaje oficial de lo que será mi primera defensa del título, mi equipo me informó de otro acto vicioso y tiránico de la dictadura cubana en mi contra. Resulta que la Embajada de Cuba en Japón contactó a la cadena local que transmitía el evento para prohibirles expresamente tocar el himno nacional de Cuba antes de mi presentación. Además de esto, me exigieron que no usara la bandera cubana en mi uniforme ni en ningún otro lado. Huelga decir que denuncio enérgicamente este vil intento de intimidación”, escribió el boxeador en sus plataformas.

Tras trascender este hecho, numerosos deportistas le transmitieron su apoyo, condenando al régimen de la Isla y deseándolo lo mejor para la pelea. Entre ellos estuvieron el también boxeador Yordenis Ugás y los peloteros Henry Urrutia y Aroldis Champan.

Robeisy Ramírez rompió con las estructuras del deporte oficial en 2018, cuando abandonó un campamento de entrenamiento que realizaba la selección cubana de boxeo en Aguascalientes, México. De ahí pasó a Estados Unidos con el objetivo de dar el salto al profesionalismo.