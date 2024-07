Régimen elige a los mejores peloteros de Serie Nacional 63, después de “fuertes debates”

SAN LUIS POTOSÍ, México.- La Comisión Nacional de Béisbol cubano reveló este lunes la lista de los mejores peloteros de la etapa clasificatoria de la 63 Serie Nacional de Béisbol, en un evento efectuado en la sala Adolfo Luque del estadio Latinoamericano.

Las autoridades deportivas, después de “fuertes debates con votación incluida”, eligieron al matancero José Amaury Noroña como el Jugador Más Valioso del torneo, luego de una temporada donde “lideró los departamentos de impulsadas y anotadas (79), conectó 19 cuadrangulares (segundo) y se robó 17 bases”, refirió la oficialista Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Además, el premio al Novato del Año fue concedido al avileño Ediel Ponce, con ocho triunfos (segundo) y líder en efectividad con un promedio de carreras limpias de 2.15 en medio de una campaña muy ofensiva.

Como mejor lanzador derecho se decidieron por el santiaguero Danny Betancourt, quien tuvo “el mejor porcentaje de juegos ganados (.857) y fue segundo en promedio de limpias (2.60) y en bateadores embasados por entrada (Whip) con 1.22”.

Por su parte, el mejor serpentinero zurdo fue Leandro Martínez, quien ostentó con un balance de 6-2 y el mejor Whip de la contienda (1.14).

Todos Estrellas

Para un equipo Todos Estrellas Integral eligió como receptor, a Oscar Valdés Nogueira (Industriales); primera base, Alexei Ramírez Rodríguez (Pinar del Río); segunda base, Jeison Martínez Rodríguez (Mayabeque); torpedero, Roberto Baldoquín Martínez (Las Tunas); tercera base, Osvaldo Abreu Sánchez (Granma); jardinero izquierdo, Dennys Laza Spencer (Mayabeque); jardinero central, Yoelquis Guibert Stevens (Santiago de Cuba), y jardinero derecho, José Noroña Gandara (Matanzas).

En un Todos Estrellas Ofensivo incluyó como receptor a Yosvani Alarcón (Las Tunas); rrimera base, William Saavedra Valdés (Pinar del Río); segunda base, Jeison Martínez Rodríguez (Mayabeque); torpedero, Roberto Baldoquín Martínez (Las Tunas); tercera base, Osvaldo Abreu Sánchez (Granma); jardineros: Yoelquis Guibert Stevens (Santiago de Cuba), José Noroña Gandara (Matanzas), Over Luis Cremet (Guantánamo); utility, Yudier Rondón Pavón (Las Tunas); bateador designado, Alfredo Despaigne Rodríguez (Granma).

Para el Todos Estrellas Defensivo se decantaron por el receptor Lázaro Ponce Oliva (Mayabeque), el primera base José Jimenez Hernández (Artemisa), el segunda base Alexis Varona Núñez (Sancti Spíritus), el torpedero Emilio Torres López (Camagüey), tercera base Euclides Pérez Chiang (Santiago de Cuba), los jardineros Alexander Jiménez Calvo (Ciego de Ávila), Yoasán Guillén (Mayabeque), Carlos De La Tejera (Artemisa) y el lanzador Andy Vargas (Industriales).

La problemática Serie Nacional

La Serie Nacional 63 comenzó en marzo pasado y ha estado marcada por errores en el arbitraje, incidencias de peloteros e interrupciones de juegos por apagones, falta de combustible para el traslado, deserciones de beisbolistas como Ariel Pestano Jr., entre otros.

Varios equipos no pudieron enfrentarse debido a problemas con el transporte, o por la inclemencia del tiempo.

En mayo, además, el equipo de Matanzas, que se enfrentó al de Santiago de Cuba, pasó largas jornadas de apagón que impidieron el descanso de los atletas.

Los Cocodrilos, que fueron hospedados en el Hotel Costa Morena, de Santiago, no tuvieron corriente entre las 2:00 pm y 6:00 pm la víspera del torneo y tampoco tuvieron electricidad entre las 2:00 am y 7:00 am del propio día del partido, por una “falla”.

En sus inicios, la Serie Nacional de Béisbol dejó también un saldo de siete árbitros expulsados y un total de 48 atletas y directores expulsados.

El equipo pinareño, por ejemplo, enfrentó la expulsión de uno de sus receptores, Yasiel Ajete, quien había protestado un strike al árbitro Misael Cala.

En otra ocasión, fue cantado un out en tercera base que resultó lo contrario y que fue capturado en redes sociales. En el estadio Capitán San Luis, los aficionados se quejaron y afuera del recinto gritaron a los árbitros.