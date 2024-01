MIAMI, Estados Unidos. – El régimen cubano agradeció este miércoles al Gobierno y el Ministerio de Deporte de Colombia por negar su apoyo a la Serie Intercontinental de Béisbol, donde participaría el equipo de la Federación de Peloteros Profesionales Cubanos (FEPCUBE) en representación de la Isla.

Prensa Latina y otros medios de propaganda del régimen aseguraron que el evento deportivo “pretendía usurpar la legitimidad y símbolos patrios de la nación antillana”.

En ese sentido, La Habana agradeció al “Gobierno y sistema deportivo colombianos” por manifestar “su desacuerdo, además de negar el respaldo económico a una competencia que no figura en el calendario internacional del organismo mundial que rige esta disciplina”.

La oficial Federación Cubana de Béisbol y Softbol, en una nota difundida por medios de propaganda al servicio del Partido Comunista de la Isla, resaltó “la actuación de las autoridades colombianas, en especial del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico nacional”, por reconocerla “como la representante legítima del béisbol en Cuba”.

Según la propia entidad, “nunca rechazó la realización de la Serie Intercontinental, sino la presencia de la usurpadora FEPCUBE y su propósito de aprovechar el escenario para realizar un vulgar espectáculo político y no una fiesta deportiva como merecen los aficionados”.

Este martes trascendió que la Serie Intercontinental de Béisbol, programada para celebrarse en la ciudad colombiana de Barranquilla a partir del próximo 26 de enero, había sido cancelada.

En un comunicado dado a conocer en la cuenta en X del equipo de la Federación de Peloteros Profesionales Cubanos (FEPCUBE), pocos minutos después de las 9:00 de la noche de este lunes, el Team Rentería USA, organizador y promotor del evento deportivo, especificó que la cancelación se debía a motivos ajenos a la organización.

“Las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la Serie se llevara a cabo, no obstante, el Ministerio de Deporte junto con el Comité Olímpico emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo FEPCUBE, que es uno de los equipos participantes”, detalló la organización.

Además, el Team Rentería USA aseguró que, como organizador del torneo, trabajaría “de la mano con las ligas afiliadas para la realización de la Serie en otro país”.

Finalmente, aseveró que su compromiso era el de “organizar, promover y comercializar eventos que contribuyan con el crecimiento del béisbol”.

Poco después de darse a conocer la noticia, FEPCUBE reaccionó en sus redes sociales y aseguró que “la razón primordial de esta cancelación fue evitar la presencia del equipo [cubano]” en el evento deportivo. “Esta es una decisión que ofende y burla la democracia y lalibertad, que viene además de un régimen totalitario que reprime sistemáticamente a sus ciudadanos”, aseveró FEBCUBE.

Asimismo, el equipo denunció que “el despotismo de los gobiernos colombiano y cubano rompe con los preceptos del deporte libre y es una

agresión directa a la democracia”.

El lunes de la pasada semana, el Gobierno colombiano, aliado regional de La Habana tras la llegada de Gustavo Petro al poder, se mostró en contra de la presencia del equipo de FEPCUBE en la Serie Intercontinental de Béisbol. A través de un comunicado, las autoridades de ese país dejaron claro que el uso de los símbolos patrios cubanos por parte del equipo de la FEPCUBE “se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba”.

La Serie Intercontinental se desarrollaría del 26 de enero al 1 de febrero de 2024 y FEPCUBE haría su debut frente a Japón, el día 26. En un formato de todos contra todos, competirían también las selecciones de Colombia, Curazao, Corea del Sur y Estados Unidos.

FEPCUBE está conformado por jugadores nacidos en la Isla y descendientes de cubanos que se han formado o hacen vida en territorio estadounidense.

