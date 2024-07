Presidente de Federación Colombiana de Fútbol es detenido tras final de la Copa América

SAN LUIS POTOSÍ, México.- Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y vicepresidente de la CONMEBOL, fue detenido por el Departamento de Policía de Miami-Dade la madrugada de este lunes, horas después de que su selección perdiera ante Argentina en la final de la Copa América.

Jesurún se enfrenta a tres cargos de delito de agresión a un funcionario o empleado, según reportes policiales a los que tuvo acceso la agencia EFE.

Jesurún, de 71 años, y su hijo, de 43, fueron arrestados aparentemente tras un incidente registrado en el estadio Hard Rock, al finalizar el partido en el que Argentina venció 1-0 a la selección colombiana. Según los registros de detención, los acusados fueron conducidos al centro penitenciario Turner Guilford Knight sobre las 4:00 am.

Head of Colombian Football Federation Ramon Jesurun & his 43yo son were arrested after Colombia’s loss to Argentina. Jesurun, who is also VP of CONMEBOL, missed the award ceremony following alleged altercation with staff. A chaotic night to the very end.pic.twitter.com/PCxFudIQMq