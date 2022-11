MADRID, España.- El jardinero pinareño Roidel Martínez salió de Cuba en las últimas horas y se encuentra en México, donde buscará firmar con una organización de Grandes Ligas.

Según consideró el periodista deportivo Francys Romero al dar a conocer la noticia, Martínez “era uno de los mejores talentos del país” y “posee herramientas y excelente físico” para probarse en las Ligas Mayores.

El atleta, de 23 años, integró varias veces el Equipo Cuba, entre ellas la del Mundial Sub-18 en Thunder Bay, Canadá, 2017, y el Panamericano Junior de Barranquilla, Colombia, en noviembre de 2021.

Hizo su debut en Series Nacionales en la temporada 2017-2018. En su trayectoria por estas competiciones bateó .342 (119 hits en 220 turnos).

A pesar de sus resultados y para sorpresa de la afición, en junio pasado fue excluido de la selección nacional que asistiría al Premundial Sub-23 de Aguascalientes, México.

Esta decisión de las autoridades deportivas de la Isla, sin explicaciones, llevaron al atleta a pedir la baja del deporte en Cuba.

Según declaró Martínez en ese momento al periodista Osbel Benítez Polo, fue llamado a una oficina con todos los entrenadores, donde le dijeron: “Hemos visto, hemos hablado, y tú no puedes estar en el equipo”.

Tras preguntar las razones, solo recibió por respuesta: “Es que no puedes estar, no puedes estar, decidimos que no puedes estar”.

“A mí no me dijeron nada. Nadie me dijo que no podía estar porque hice algo mal o porque se comenta tal cosa. No, no me dijeron nada, solo que no estaba en el equipo porque ellos decidieron que no estaba y punto”, precisó el pelotero.

