MADRID, España.- Los Miami Heat lograron vencer este domingo a los Denver Nuggets en el Ball Arena de Colorado con marcador de 108-111. Con esta victoria en el segundo partido de las Finales de la NBA empatan la serie y podrán jugar en casa, el estadio Kaseya Center, los encuentros tres y cuatro, a diputarse el 7 y 9 de junio próximos.

Aunque los Heat estuvieron gran parte del partido por debajo en la pizarra, en el último cuarto anotaron 36 puntos que les valieron para remontar.

El máximo anotador del choque fue Gabe Vincent (23 puntos con 8 de 12 en tiros). Mientras que Bam Adebayo consiguió 21 puntos (8 de 14) y 9 rebotes. Por su parte, Butler sumó otros 21 tantos (7 de 19) y 9 asistencias.

We know you all know we won last night, but in case you missed how Game 2 ended… on defense… of course. #HEATCulture pic.twitter.com/LDUaGPSlsv

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) June 5, 2023