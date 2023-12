MIAMI, Estados Unidos. – El exboxeador cubano Mario Kindelán, bicampeón olímpico, explicó en una entrevista con la revista independiente Play-Off Magazine los motivos por los que vendió su medalla de oro obtenida en las Olimpiadas de Sydney (2000).

“De la venta de mi medalla olímpica de Sydney 2000 todavía no me arrepiento”, dijo el tres veces titular mundial. “La vendí porque me vi en una situación crítica. No tenía prácticamente nada para comer ni para mantener a mis hijas, y tuve problemas personales que me llevaron al divorcio. La vendí porque era mejor tener cuatro o cinco pesos para poder comer que desertar”, agregó el exboxeador.

A inicios de este mes, trascendió que Kindelán también había intentado vender a su otrora rival Amir Khan la medalla de oro ganada en los Juegos Olímpicos de Atenas (2004) para construirle una casa a su madre.

En la extensa entrevista el deportista también denunció que todos sus trofeos donados al Museo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), de Holguín, su provincia natal, habían sido robados.

Asimismo, Kindelán criticó duramente al INDER. “El INDER a mí nunca me interesó en lo absoluto, jamás tuve que ver con ellos ni depender de ellos”, dijo. “Me veían como un estorbo, como un enemigo prácticamente, porque cuando yo necesitaba algo y que podía ver al presidente del INDER, iba directamente a Fidel, porque él me dio esa facultad”, contó.

“Me veían como una amenaza, pero mi educación, mi lealtad, mi compromiso y mi humildad no me daban como para decir los desastres que ellos estaban haciendo. De eso tenía que darse cuenta otra gente a quienes les pagaban por eso, yo no”, agregó.

El exboxeador aseguró que sus “peores enemigos” y “contrarios” siempre los ha tenido en su propio país.

En otro momento de la entrevista dijo que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel “tendrá que dedicar cinco minutos un día de su tiempo libre, y darse cuenta de las barbaridades” que se cometen en el INDER. “Yo no sé de política, no sé de economía, pero sí sé de organismo. El INDER está acabando con toda la corrupción, todo el descaro y el robo que está existiendo en ese organismo”, aseguró.

Además, se refirió a las fugas de atletas cubanos en eventos internacionales. “Antes, prácticamente era una deshonra que un atleta desertara. Eran analizados los entrenadores, los capitanes de equipo y los miembros del deporte que participaron en ese evento. Ahora se celebra un cumpleaños cuando se quedan dos o tres. Salieron 10 y se quedaron seis, coño, menos mal que no se quedó el resto, que no se quedó el equipo completo. Es una falta de respeto, una falta de ética”, dijo.

Aunque afirmó que los atletas cubanos no desertaban por “problemas económicos” terminó aceptando que esa una de las principales motivaciones: “Nosotros los atletas, las glorias deportivas, los campeones, somos el espejo de esa juventud. Si nos ven pasando lo que estamos pasando, que nos quitaron los 300 CUC y nos los convirtieron en 7.400 CUP, que desde que impusieron esa ley, al otro día ya Mario Kindelán nunca más pudo comprar un caramelo a sus hijas en una tienda, que jamás Mario Kindelán tuvo seguridad de si comía, porque la calle está perdida y no tiene acceso por los precios; si ellos mismos me ven a mí, doble campeón olímpico, tres veces campeón mundial: ¿qué dirán ellos? Es cuando ellos deciden luchar por su futuro y el de sus familiares”.

Más adelante reconoció que se había negado a desertar. “A mí me ofrecieron millones para que desertara y nunca lo hice, y no me arrepiento”, dijo.

Actualmente, Kindelán se encuentra en Baréin, un país del Medio Oriente donde fue contratado como entrenador. “Salí muy legal y regresaré muy legal a mi país”, apuntó.

“Aquí llevaban más de siete años tratando de localizarme para que les trabajara como entrenador, y el INDER siempre les respondía que no estaba capacitado o en plenitud de formación para asistir a esos contratos. El INDER les preguntaba si querían a otro entrenador con experiencia, pero que yo no estaba localizable”, también contó a Play-Off Magazine.

