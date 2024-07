María Celia Laborde: El camino hacia París 2024

MADRID, España.- A sus 33 años, la judoca cubana nacionalizada estadounidense, María Celia Laborde, está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera: sus primeros Juegos Olímpicos. En reciente entrevista con CubaNet, Laborde compartió sus expectativas, detalles de la preparación y su visión sobre el equipo estadounidense de judo.

Laborde competirá en la categoría de 48 kilos en París con la delegación norteña, y sus objetivos son claros: “Espero alcanzar una medalla, subirme al podio y hacer una buena actuación. Me siento bien, hemos tenido una preparación súper intensa. Hemos estado dos semanas en Japón entrenando y después estuvimos otras dos semanas en España, en el campo de Benidorm y en Valencia. Ahora estamos aquí en Florida entrenando lo que queda y ya el lunes saldremos para París”.

María Celia Laborde, segunda abajo a la izquierda. Entrenamiento en Japón. (Foto: redes sociales)

El equipo estadounidense de judo, compuesto por cuatro representantes, ha tenido una preparación diversa pero igualmente rigurosa. “La otra chica (Angélica Delgado) estuvo, igual que yo, entrenando en Japón y en España; mientras que los dos chicos (Jack Yonezuka y John Jayne), además de en España, se prepararon en Canadá. Todos tenemos buenas posibilidades y estamos listos para hacer una buena actuación”, aseguró Laborde.

La atleta describe el camino hacia la clasificación olímpica como “muy largo, tedioso y difícil”, ya que implica cuatro años de competencias constantes. No obstante, su desempeño en el Campeonato Mundial Master, donde ganó una medalla de plata en 2023, fue clave para su clasificación. Esta medalla fue la primera para Estados Unidos en este certamen desde 2016.

World Judo Masters. (Foto: redes sociales de la judoca)

“Todos los fines de semana hay competencias y tenemos que ir a la mayoría de ellas porque si no subimos en el ranking y lo que queremos es bajar, estar entre los primeros diez para que entonces el sorteo nos caiga más fácil y que los primeros combates sean menos complicados hasta que vayamos escalando. Fue un año muy difícil, fue un año de llanto; algunos de mis compañeros casi no clasifican. Realmente yo tuve más suerte porque alcancé la medalla en el Campeonato Mundial Master que me dio muchos puntos y entonces por eso ya estaba clasificada desde agosto del año pasado, pero otros de mis compañeros lo pasaron muy mal”, relató Laborde.

Sobre la medalla de plata en el Campeonato Mundial Master, Laborde describe que fue increíble. “Cuando yo me vi con esa medalla, yo dije, guau, pues la verdad que después de casi ocho años de retiro volver y alcanzar una medalla mundial, eso no estaba en mis expectativas. Fue un alegrón para mí, un alegrón para el país en general, el USA Judo. Todo el mundo estaba súper contento, felicitándome. Realmente fue uno de los mejores días de mi vida”, apunta.

Preguntada sobre otros momentos importantes en su carrera, recuerda la medalla individual en el Campeonato Mundial de Judo (2014) en Cheliabinsk, Rusia, y la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Guayaquil, Ecuador, también en 2014, donde venció a dos campeonas olímpicas: la argentina Paula Pareto y la brasileña Sara Meneses. Además, menciona el bronce mundial por equipo obtenido en 2013. “Todas las chicas pusieron su esfuerzo y realmente fue maravilloso, entre todas, obtener esa medalla”, rememora.

Entrenar bajo la guía del peruano-estadounidense Johnny Prado en el Centro Nacional Kitsusai en Coral Spring, Florida, ha sido crucial para Laborde. “Johnny Prado y el equipo son maravillosos. Aquí en Estados Unidos no tengo donde entrenar judo porque no hay muchas personas de mi división de peso. Y entonces él (Johnny Prado) siempre me manda a Japón, a España…”. Laborde está agradecida por el apoyo recibido en el Centro Nacional Kitsusai en general. “Más feliz no puedo estar”, afirma.

La judoca no olvida mencionar a su familia como principal motivación en sus inicios: “Mis primeras influencias en mi carrera fueron mi tío, mi abuela y mi papá”, dice. Además, recuerda: “Cuando yo empecé me ayudó mucho Legna Verdecia y ahora Israel Hernández”, ambos judocas olímpicos cubanos.

María Celia Laborade tomó la decisión de no regresar a Cuba, para “buscar un futuro mejor”, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, México, en 2014. En esa competición, tras ganar la medalla de oro, abandonó la delegación; viajó hasta la frontera con Estados Unidos y pidió asilo. En 2021 recibió la ciudadanía estadounidense y ha competido por Estados Unidos desde 2022, obteniendo el bronce en los Panamericanos de Lima (Perú), Calgary (Canadá) y Río de Janeiro (Brasil); así como en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Bronce en Panamericanos de Río de Janeiro-2023. (Foto: Facebook de la judoca)

Su decisión de abandonar el equipo Cuba en Veracruz la mantuvo durante años alejada de las competencias y la privó de estar en la cita olímpica de 2016, para la que estaba prácticamente clasificada; pero ahora María Celia Laborde está a pocos días de cumplir el sueño olímpico, y en los Juegos de París, para los que se perfila como una de las grandes judocas a seguir, buscará añadir otra medalla a su palmarés.