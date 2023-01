MADRID, España.- Uno de los más grandes lanzadores que ha dado el béisbol cubano, Maels Rodríguez, en reciente entrevista con la periodista Julita Osendi ofreció sus opiniones sobre la postura de la Federación Cubana de Béisbol (FCB) a la hora de convocar peloteros al venidero Clásico Mundial.

El serpentinero, quien compitió en seis Series Nacionales con Sancti Spíritus, y alcanzaba una recta de hasta 101 millas, también recordó sus motivaciones para dejar la Isla. Así como compartió detalles de su vida actual.

Preguntado sobre la política de la FCB de no permitir a peloteros que hayan desertado de delegaciones jugar en el Clásico, dijo no estar de acuerdo, “porque si vas a darle la oportunidad a uno tienes que dársela a todos; al final todos somos cubanos, algo que no quieren entender”.

“No podemos seguir politizando el deporte. En Cuba no acaban de usar otro prisma. Hay muchos cubanos aquí (Estados Unidos) que pueden optar y desean jugar por su patria”, afirmó.

Rodríguez, que salió de Cuba en bote en el año 2003, rumbo a Estados Unidos, explicó que tenía el sueño de jugar en Grandes Ligas: “En aquella pelota cubana había calidad; mucha diría yo, pero ya me quedaba chiquita. Yo quería convertirme en un Roger Clemens, seguir la carrera del Duque, Liván, Contreras, Rolando Arrojo, René Arocha”.

Sin embargo, a pesar de ser fichado por los Arizona Diamondbacks, no pudo jugar en la Gran Carpa por problemas en el brazo.

“Arizona Diamondbacks me recibió con los brazos abiertos, siempre confiando en mi total recuperación. Fui sometido a tres operaciones y pasó el tiempo. Ya con 33 años decidí cambiar mi rumbo hacia entrenador”, explicó al respecto.

Sobre su salida de la Isla agregó: “Me fui de Cuba porque quería pensar con mi cabeza, defender mis ideas, escapar de los dogmas. No me gusta que decidan por mí”.

En sus años en el país compartió terreno con grandes jugadores como Omar Linares, Pedro Luis Lazo y Norge Luis Vera.

“¡Lindos esos tiempos! La calidad estaba concentrada en la Isla. Prácticamente, todos estaban y se gozaba de una pelota de altos kilates. Para mí jugar con aquellos monstruos fue un verdadero honor. Pienso que muchos hubiesen hecho carrera en Grandes Ligas sin muchas dificultades; si pudiera precisar, el 90% de ellos lo hubiera hecho”, consideró.

Entre sus méritos se incluye ser el primer lanzador cubano que propinó un juego perfecto. Esto ocurrió el 22 de diciembre de 1999, en un partido de Sancti Spíritus contra Las Tunas.

A nivel internacional integró el Equipo Cuba que ganó el oro en los Panamericanos de Winnipeg 99; fue subcampeón olímpico de Sydney 2000, donde no permitió carreras en 13 entradas y un tercio, ponchando a 22; y alcanzó el oro en la Copa Intercontinental de Taipei de China, 2002.

Actualmente Maels Rodríguez vive en Estados Unidos con su esposa Yanislei Rondón, exatleta de nado sincronizado, y sus dos hijos pequeños.

Allí creó su academia de béisbol, la Maels Rodríguez 100 MPH Club, por la que se siente realizado, y cuya matrícula oscila entre los 130 y 140 niños.

