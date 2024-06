La cubana Yulenmis Aguilar logra su primer título compitiendo por España

MADRID, España.- La atleta cubana Yulenmis Aguilar, nacionalizada española recientemente, logró su primer título compitiendo por el país europeo en el Campeonato de España de lanzamiento de jabalina, celebrado en La Nucía, Valencia, este domingo 30 de junio. Aguilar se subió a lo más alto del podio con un lanzamiento de 59,85 metros, superando a la campeona defensora Arantza Moreno, que con un tiro de 54,88 quedó sin medallas. La segunda posición fue para Carmen Sánchez con un lanzamiento de 51,86 metros, mientras que Enya Carretero fue tercera con 51,43 metros.

Aguilar inició la competencia con un lanzamiento de 50,12 metros, seguido por el crucial lanzamiento de 59,85 metros en su segundo intento, el cual prácticamente le aseguró la medalla de oro.

Nacida en Bayamo en 1996, Yulenmis Aguilar comenzó su carrera deportiva en Cuba, donde ganó múltiples títulos nacionales y representó a la Isla en varias competiciones internacionales. En 2020, se estableció en Galicia y se unió al equipo del reconocido entrenador Raymundo Fernández.

Aguilar expresó en una entrevista con CubaNet su sueño de competir en los Juegos Olímpicos de París. “Es algo importante a nivel deportivo, por supuesto, pero diría que aún más a nivel personal. En 2016, siendo apenas una joven, participé en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Fue una experiencia muy bonita, pero tenía una lesión en el tobillo y no salió como esperaba. Significaría mucho para mí competir ahora en estos Juegos Olímpicos representando a España, el país que me ha devuelto la ilusión y me ha brindado oportunidades. Daré lo mejor de mí por esta bandera que ha hecho tanto por mí”, dijo.

Este sueño está bastante cerca de cumplirse, desde que el 10 de abril pasado Yulenmis Aguilar recibiera la nacionalidad española por carta de naturaleza. El 28 de mayo, World Athletics le otorgó la autorización oficial para competir con España.

Con la mirada puesta en la cita olímpica, Aguilar continúa preparándose y mostrando su compromiso con el país que le ha brindado nuevas oportunidades. Esta temporada tiene como mejor marca 60,68 metros, a dos centímetros de la mínima que pide la RFEA para ir a los Juegos Olímpicos. Aunque por ranking de momento califica, su posición es muy justa y depende de lo que hagan otras jabalinistas en sus próximas competiciones.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.