MIAMI, Estados Unidos. – La jabalinista cubana Yulenmis Aguilar representará a España en los Juegos Olímpicos de París 2024, informó este miércoles, de manera oficial, la Federación Española de Atletismo.

Tras proclamarse campeona de España el pasado domingo, la cubana subió al puesto 29 del ranking de World Athletics, lo que le aseguraba un boleto a la cita olímpica de París.

La atleta cubana consiguió la nacionalidad española en abril de este año.

De acuerdo con medios españoles, “Aguilar contará en París entre las favoritas porque su marca es la novena del año”.

Publicación de Aguilar en Instagram tras conocer que representaría a España en las Olimpiadas de París 2024 (Captura de pantalla)

El pasado domingo, la atleta logró el primer título del Campeonato de España de lanzamiento de jabalina, celebrado en La Nucía, Valencia. Aguilar se subió a lo más alto del podio con un lanzamiento de 59,85 metros, superando a la campeona defensora Arantza Moreno, que con un tiro de 54,88 quedó sin medallas.

Nacida en Bayamo en 1996, Yulenmis Aguilar comenzó su carrera deportiva en Cuba, donde ganó múltiples títulos nacionales y representó a la Isla en varias competiciones internacionales. En 2020, se estableció en Galicia y se unió al equipo del reconocido entrenador Raymundo Fernández.

En una entrevista con CubaNet, en enero de este año, la jabalinista se refirió a su deseo de competir en los Juegos Olímpicos de París. “Es algo importante a nivel deportivo, por supuesto, pero diría que aún más a nivel personal. En 2016, siendo apenas una joven, participé en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Fue una experiencia muy bonita, pero tenía una lesión en el tobillo y no salió como esperaba. Significaría mucho para mí competir ahora en estos Juegos Olímpicos representando a España, el país que me ha devuelto la ilusión y me ha brindado oportunidades. Daré lo mejor de mí por esta bandera que ha hecho tanto por mí”, dijo.