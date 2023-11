MADRID, España.- La exvoleibolista cubana Idalmis Gato, que integrara el mítico equipo de las morenas del Caribe, apoyó a su excompañera Regla Torres en sus recientes declaraciones contra las autoridades del deporte cubano y sobre los problemas medulares de las instituciones deportivas en la Isla.

Gato, tricampeona olímpica (Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sidney 2000) al igual que Regla Torres, en un extenso comentario a la publicación de Torres le aseguró que no estaba sola.

“Tú dolor es el mío y el de todas las jugadoras que están y las que no, también. Muchos años de tantos problemas que se saben y no se dicen ni se hace nada. Lo que nos quede por vivir que sea luchando, no para destruir a nada ni a nadie, sino para hacer. Pues no hay nada que perder, ya hemos perdido mucho”, dijo la camagüeyana.

En su denuncia Idalmis Gato destacó que en Cuba “no hay visión ni interés de resguardar lo ganado históricamente”, refiriéndose a todo lo ganado hace algunas décadas por el voleibol cubano y especialmente por las morenas del Caribe.

“El mundo sabe del voleibol cubano, sabe de quiénes fueron las morenas del Caribe, equipo grande de legendarias y espectaculares jugadoras que no se les ha dado el valor tan grande que tienen, mérito propio”, lamentó.

Asimismo, cuestionó: “¿Es mucho pedir a quien no quiere oír lo que se pide a gritos? Regla con más de 15 años ahí, ahí en las malas, porque en realidad no ha pasado nada bueno para decirlo completamente. ¿Por qué no darle oportunidad? Es increíble que nadie se dé cuenta”.

Idalmis Gato también señaló que las jugadoras de otros países “disfrutan de su historia, de lo que hicieron como equipo, respetadas y dignamente representadas por sus federaciones”. Sin embargo, en Cuba no, en Cuba “te tapan la nariz para que no respires, aquí te anulan para que no te vean, aquí te borran para que no te encuentren”.

“El voleibol femenino agoniza diariamente y de alguna forma, como ahora, nos aferramos a que siga con vida. Todos aquellos equipos que lucharon con Cuba en las grandes competiciones extrañan a Cuba, dicho en entrevistas”, agregó.

Con optimismo, dijo esperar que “se reflexione, que se apoye de una vez por todas y rescatar todo lo que tanto costó”.

En la publicación que generó este mensaje de apoyo por parte de Gato, Regla Torres explicaba su ausencia de la delegación cubana a los Juegos Panamericanos en Chile. Al hacerlo denunció los malos tratos y problemas dentro de la Federación Cubana de Voleibol y dijo “llorar en silencio por tanta incomprensión y también por tanto descaro”.

Regla Torres fue la primera cubana en ser exaltada al Salón de la Fama en 2001. Le siguieron Mireya Luis (2004), Magaly Carvajal (2011), Mirka Francia (2019), Taismary Agüero (2021) y Yumilka Ruiz.

Con las “morenas del Caribe” ganó tres medallas de oro olímpicas consecutivas, y en el año 2001 fue elegida la mejor jugadora del siglo XX otorgada por la FIVB.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.