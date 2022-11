CUIDAD DE MÉXICO, México.-La Copa Mundial de fútbol 2022 en Qatar comienza hoy, 20 de noviembre, con el duelo entre el país anfitrión y Ecuador a las 11 de la mañana hora de Cuba.

Luego de cuatro años de espera, la competencia más importante del fútbol ya tiene todo listo. Treinta y dos equipos echarán a andar la pelota hasta el próximo 18 de diciembre, cuando sabremos quién será el nuevo campeón que ingrese al selecto club de los ocho países que han ganado el mundial (si es que no repite alguno de ellos el triunfo).

El Mundial de fútbol está lleno de estadísticas sorprendentes a lo largo de las 21 ediciones que se han disputado hasta el momento. Para celebrar la mayor fiesta del fútbol a nivel mundial, Cubanet ha preparado este resumen de datos curiosos sobre esta y las anteriores ediciones del torneo.

1. Mundial en invierno

El Mundial 2022 de Qatar cambió totalmente el calendario tradicional de esta competencia que suele jugarse en verano. Sin embargo para esta edición, decidieron celebrar el evento en invierno, para evitar así las altas temperaturas que se alcanzan en en el país asiático.

2. El mundial de la Corrupción

La elección de Qatar como país anfitrión ha causado gran controversia por las acusaciones de corrupción que comenzaron desde 2010 y que posteriormente fueron investigadas por la prensa y autoridades.

Según han revelado, Qatar consiguió el primer Mundial árabe tras millonarios sobornos a diferentes miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA.

Las investigaciones de la prensa europea revelaron que el presidente de la Federación qatarí y también titular de la Confederación Asiática de fútbol, Mohammed Bin Hamman, pagó hasta 3,6 millones a 30 miembros de la FIFA para asegurar el voto favorable a Qatar.

Un artículo de The Guardian indicó que el país gastó casi 200 millones de dólares en el certamen.

3. Edades y récords

El delantero alemán Youssoufa Moukoko, es el jugador más joven del Mundial 2022 con 18 años. Por otro lado, Alfredo Talavera, portero mexicano del FC Juárez, será el más veterano en esta Copa. En septiembre cumplió 40 años.

El célebre Pelé es el jugador más joven de la historia que consiguió marcar un gol en una Copa del Mundo, cuando tenía 17 años. Brasil superó a Gales en cuartos de final gracias a esa anotación. Posteriormente Edson Arantes do Nascimento, o simplemente Pelé, también se convirtió en el bicampeón más joven y en el único futbolista que ha ganado tres títulos mundiales.

4. 22 mundiales en más de 90 años

Con excepción de 1942 y 1946 por la Segunda Guerra Mundial, desde 1930, cada cuatro años, se paraliza el universo del fútbol.

El primer certamen fue disputado íntegramente en Montevideo, la capital uruguaya. Entre los detalles curiosos que sobre esta cita destaca la página de la FIFA están que cuatro selecciones llegaron en el mismo barco, jugaron en un estadio aún estaba en obras y un futbolista manco anotó en la final. Uruguay se convirtió en el primer campeón del mundo tras derrotar 4-2 a su vecina Argentina.

5. El mayor goleador

Durante 24 partidos que jugó en los mundiales, Miroslav Klose anotó 16 goles (ninguno en penalti y siete de cabeza). El jugador que, aunque nació en Polonia, hizo historia con el equipo de Alemania, se retiró en 2014 cuando su equipo se coronó campeón.

Su último gol en una cita mundialista fue en la ya mencionada de 2014, donde participó en la histórica goleada ante Brasil 7-1 en las semifinales.

6. El jugador con más finales disputadas es…

En esta estadística no hay un solo nombre sino cinco. Son cinco los futbolistas que en tres ocasiones han llegado a la final del mundial. De ellos, tres son brasileños, mientras que los otros dos son alemanes.

En el caso de dos de los futbolistas brasileños, Cafú y Ronaldo, lo hicieron en las mismas ediciones: 1994, 1998 y 2002, mientras que Pelé ya lo había conseguido en 1958, 1962 y 1970, ganando en todas ellas.

Por otra parte, lo alemanes Lothar Matthäusy Pierre Littbarski alcanzaron las finales de 1982,1986 y1990.

7. Las mayores goleadas de la historia

La mayor goleada de la historia fue en el Mundial de España 1982, donde Hungría venció a El Salvador 10-1. Laszlo Kiss anotó tres goles en siete minutos. Uno de ellos fue el único hat trick anotado en la Copa del Mundo por un suplente.

Otra de los partidos más desbalanceados lo protagonizó nuestro país. Fue en 1938 cuando Suecia barrió a Cuba con marcador de 8-0, en la única aparición de Cuba en un Mundial.

Otros marcadores que han que quedado para la historia fueron: Hungría 9-0 Corea del Sur (1954);Uruguay 8-0 Bolivia (1950); Yugoslavia 9-0 Zaire (1974); Alemania 8-0 Arabia Saudita (2002).

Finalmente, aunque esta no clasifica en las 10 mayoores goleadas de la historia, probablemente sí es una de las más recordadas por la calidad de ambos oponentes. Hablamos de la derrota de Brasil, dos ediciones atrás, cuando Alemania los sepultó 7-1 en las semifinales.

8. La expulsión más rápida y los jugadores a quienes sacaron de la final

En la historia de los Mundiales hay un futbolista que vio la tarjeta roja antes del primer minuto de juego, y eso, por supuesto, es récord absoluto. Se trata del uruguayo José Batista, quien vio la tarjeta roja en el segundo 56 de partido en el Mundial de México de 1986.

Batista fue contra el escocés Gordon Strachan lo que le valió la expulsión, pese a las reclamaciones que no surtieron efecto.

Por otra parte, al menos cuatro jugadores han perdido la oportunidad de jugar una final por la tarjeta roja. El listado lo encabeza Pedro Monzón, quien fue el primer jugador expulsado de una Final en la historia de la Copa del Mudo cuando Argentina se enfrentaba a Alemania en Italia 1990. El mismo equipo perdió a un segundo jugador cuando Dezotti jaló del hombro a Jürgen Kohler.

Otros jugadores expulsados en los mundiales fueron: Marcel Desailly (Francia vs Brasil, 1998); Zinedine Zidane (Italia vs Francia 2006); John Heitinga (España vs Holanda, 2010)

9. Partido con más sanciones

El partido con mayor número de sanciones fue Portugal vs Holanda en el Mundial de Alemania 2006 con 20 tarjetas, entre amarillas y rojas, y la expulsión de cuatro jugadores.

10. Primeras veces

-En Italia 1934, Egipto se convirtió en el primer país africano en jugar un Mundial de Fútbol.

-El autor del Primer Gol de un Mundial de Fútbol fue el francés Lucien Laurent. Ocurrió en uno de los dos partidos inaugurales del Mundial Uruguay 1930, que se disputaron el 13 de julio. El gol llegó en el minuto 19, sólo 4 minutos antes que el siguiente. Francia ganó por 4-1.

