MADRID, España.- El futbolista cubano Maikel Chang, actual jugador de la Major League Soccer (MLS), se encuentra de visita en Cuba, tras más de ocho años sin poder entrar a la Isla debido a la medida aplicada por el régimen a quienes abandonan equipos en el extranjero.

En reciente entrevista con el medio deportivo Play Off Magazine, realizada a raíz de esta visita, Chang confesó que todos esos años “sin visitar su país, sin ver a su gente, su madre, la familia”, fueron “durísimos”.

“La gente solo ve los resultados, cuando estás jugando en la MLS. Pero los primeros años fueron complicados y estuve cerca de dejar el fútbol. En el primer año con el Charleston Battery, de la USL, me lesioné en el bíceps femoral y viví como tres años con la lesión, pues entrenaba y no me recuperaba”, explicó el atleta, quien actualmente reside en Utah, Estados Unidos.

Chang, quien comenzó a practicar fútbol en Cuba en la categoría 9-10 años y llegó a jugar en campeonatos nacionales e internacionales, preguntado sobre su decisión de emigrar, explicó que tras regresar de los Juegos Panamericanos, en el 2011, había varios equipos mexicanos interesados en él.

“En aquel momento no te podías contratar en el exterior, como ocurre ahora. Después, fuimos al premundial sub-23, en Estados Unidos. En el último partido tuve una lesión del tobillo. Cuando volvimos a Cuba, el equipo mayor iba a empezar con una preparación para buscar la clasificación para el mundial de Brasil, pero decidieron que yo no entrara en la convocatoria porque estaba lesionado del tobillo. (…) Me hicieron a un lado y estuve unos meses en casa, sin hacer nada, sin jugar fútbol. (…) Soñaba con ser profesional y pensé en ese momento que podía hacerlo. Me dije: `la próxima vez que me convoquen al equipo nacional, voy a tener que dar el paso y más, por la manera en que me trataron´”, relató.

Más tarde fue llamado para el equipo nacional nuevamente, para jugar contra Canadá y en ese momento tomó la decisión.

“Fue una decisión que tomé a sangre fría y fue duro. A lo mejor lo pienso de nuevo, unas 10 veces, pero por la manera en que me hicieron a un lado, me dije: quiero jugar profesional, quiero salir adelante y mi vida es el fútbol. (…) Era muy joven, sabía que, en ese momento, no podría regresar a Cuba. La ley, entonces, decía que, si abandonabas una delegación, no podías regresar a Cuba y después fue que pusieron la ley de los ocho años. Era una decisión dura, porque no ibas a ver más a la gente del barrio, a la familia”, agregó el futbolista.

Maikel Chang también confesó que le gustaría volver a jugar por el equipo nacional, “pero tienen que cambiar muchas cosas para que uno se entusiasme por representar a Cuba”; sobre todo porque “la mentalidad de los directivos no ha cambiado”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.