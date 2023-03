MADRID, España.- La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) aprobó recientemente el nuevo formato para los mundiales de fútbol. A partir de la Copa del 2026, que tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México intervendrán 48 selecciones divididas en doce grupos de cuatro equipos cada uno, en lugar de una de 16 grupos de tres equipos cada uno.

Pasarán los dos primeros de cada grupo y tendrían el boleto a los 16avos de final los ocho mejores terceros. Con ello, habrá una instancia más en las eliminatorias.

El total de partidos a disputar será de 104, cifra récord; 40 más que en el Mundial de Qatar 2022. La duración será de 40 días, entre el 8 de junio y el 19 de julio de 2026.

El consejo de la FIFA explicó que “el formato revisado garantiza que todos los equipos jueguen un mínimo de tres partidos, al tiempo que proporciona un tiempo de descanso equilibrado entre equipos competidores”.

🔘 International match calendars approved

🔘 @FIFAWorldCup 2026 format confirmed

🔘 Dedicated task force on player welfare established

🔘 Additional transfer reforms agreed

Find out more on the key decisions made at the latest FIFA Council meeting: https://t.co/vGB8kDUnfF pic.twitter.com/MkUATQ0ksC

— FIFA (@FIFAcom) March 14, 2023