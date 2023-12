MIAMI, Estados Unidos. – El expesista cubano Iván Cambar, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, criticó duramente el estado actual de la halterofilia en Cuba en una entrevista concedida a la periodista Julita Osendi para CiberCuba.

El exatleta señaló a la dirección actual del deporte como “lo más desastroso que se ha vivido en la historia de las pesas cubanas”. También calificó la situación de “un circo”, agregando que “las pesas no son ni el sueño de lo que eran”.

Cambar atribuye el declive no solo a la mala gestión sino también al sistema de entrenamiento vigente, la atmósfera negativa y la falta de valores. “Los pésimos resultados no son culpa de los atletas sino del sistema de entrenamiento vigente, la mala vibra que se respira, el ver a los entrenadores como dictadores y no como pedagogos”, explicó.

Según Cambar, esta situación ha llevado a que países como Perú superen a Cuba en este deporte.

El exatleta también expresó su descontento con la influencia política en el deporte, recordando tiempos pasados donde, a pesar de ser comunistas y apoyar a Fidel Castro, había un amor genuino por el deporte. “Antes podíamos ser comunistas y decir viva Fidel pero teníamos amor por el deporte; no era la Revolución ni Fidel los que nos movían sino nuestro amor por el deporte”, afirmó.

Cambar extendió su crítica al Gobierno, señalando que la responsabilidad no recae solo en Jorge Luis Barcerán, actual presidente de la Federación Cubana de Pesas, sino en el sistema en su conjunto. Aún reconociendo que el funcionario es “una buena persona”, el expesista sostiene que las circunstancias lo han llevado a representar un sistema fallido.

Finalmente, Cambar rindió homenaje a los deportistas cubanos en general, resaltando las desventajas con las que compiten internacionalmente. “Competimos en desventaja aún antes de iniciar la justa”, dijo, haciendo referencia a la falta de recursos en comparación con países como China y varios europeos. Además, mencionó las dificultades adicionales que enfrentan los atletas cubanos, como la necesidad de adquirir bienes para llevar a sus familias en Cuba, lo que a menudo distrae y quita concentración a los deportistas.

