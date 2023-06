MADRID, España.- El exreceptor cubano Frank Camilo Morejón, que compitió en 17 Series Nacionales de Béisbol (SNB), habló recientemente sobre su expulsión de Industriales, equipo con el que jugó gran parte de su carrera.

Cuando tenía 35 años, lo “botó” de Industriales “el actual cuerpo de dirección, con Guillermo Carmona al frente y de acuerdo, claro está, con la comisión provincial de La Habana”, dijo el pelotero en entrevista con la periodista Julita Osendi para el medio CiberCuba.

“Yo creo que podía haber jugado dos o tres años más. Privarme de eso nunca lo voy a entender. Yo estaba médicamente apto; no fue mi decisión”, declaró Frank Camilo.

Preguntado por Osendi sobre que quizás la decisión de que lo dejaran fuera del equipo tuvo que ver con sus lesiones, que incluyeron una trombosis en el brazo, el jugador aseguró que nada de eso impedía que regresara al terreno, “con dolor y sin dolor, batallaba hasta el último out”.

“Los especialistas que me trataron nunca me dijeron que yo no podía regresar al campo de juego. Eso no estuvo escrito nunca en mi historial médico”, aseguró Morejón, radicado desde abril pasado en Parma, Italia, donde trabaja como entrenador de receptores.

“Yo jugaba con dolor como todos los cátchers. Es una posición muy sacrificada, de rodillas siempre. Se agarraron de algo no válido. Yo jugué diez años con molestias y en los últimos seis, bateé por encima de 300 y nunca decayó mi juego vistiendo los arreos. De los diez años en el Cuba, los cinco últimos fui el cátcher regular. ¡Fue totalmente injusto! Sencillamente, Carmona y la comisión provincial querían hacer una renovación y ya. Se agarraron del tema salud, ¿por qué? En Cuba hay peloteros que sobrepasan los 40 años y siguen dándola. ¿Por qué hacerme eso a mí?”, declaró.

Morejón también dio sus consideraciones sobre el deporte actual en Cuba. Al respectó declaró: “En general no está bien. Yo creo que tenemos atletas talentosos y capaces en la mayoría de los deportes, pero contra un mejor desempeño se halla la falta de implementos, de recursos, de atención. No se cuenta con la tecnología necesaria, tan habitual ya en el deporte universal. A esto súmale el éxodo de los deportistas”.

Frank Camilo Morejón debutó en Series Nacionales en el 2004 con Metropolitanos. En sus 17 años de Serie promedió 253 de average, conectó 650 hits e impulsó 307 carreras. Trabajó para una línea ofensiva de .314/.337/.651 (OBP/SLU/OPS).