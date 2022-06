MADRID, España.- Las autoridades deportivas cubanas excluyeron a talentosos peloteros del Equipo Cuba que viajó a México este jueves para participar en el Campeonato Panamericano Sub-23 de Béisbol, que se desarrollará del 10 al 19 del mes en curso en Aguascalientes, México.

Los peloteros excluidos fueron el jardinero pinareño Roidel Martínez; el guantanamero Pedro Pablo Revilla, líder de cuadrangulares en la 61 Serie Nacional de Béisbol; y los pitchers el industrialista Andy Vargas y el espirituano Eric C. González.

Tras las críticas de la afición y polémicas desatadas en redes sociales, el metodólogo de la Comisión Nacional de Béisbol, Roberto González Bonachea, explicó al oficialista JIT las supuestas razones para la exclusión de estos peloteros.

Sobre el caso de Roidel Martínez argumentó que el jardinero granmense Jesús Venecia tuvo un playoff muy bueno, y de acuerdo a la calidad de las conexiones y la producción de hits, se decidió que sustituyera al pinareño.

En cuanto a Pedro Pablo Revilla, explicó que al ser un bateador de fuerza y uno de los líderes en Cuba, preferían reservarlo para el Campeonato Mundial en el próximo mes de octubre en China Taipéi.

“De conjunto con la comisión técnica y los compañeros a que atendemos la categoría hicimos un chequeo durante toda la Serie Nacional, y Andy Vargas y Eric C. González tuvieron un buen comienzo, pero ya culminando fundamentalmente Andy tuvo una baja en su rendimiento y la potencia de sus lanzamientos”, señaló sobre los pitchers.

Roidel Martínez: “Quiero pedir la baja y no jugar más pelota”

Su exclusión del equipo, una de las mayores sorpresas para la afición y para el propio pelotero debido a su talento, lo han llevado a querer “pedir la baja y no jugar más pelota”.

Según declaró Martínez al periodista Osbel Benítez Polo, fue llamado a una oficina con todos los entrenadores, donde le dijeron: “Hemos visto, hemos hablado, y tú no puedes estar en el equipo”.

Tras preguntar las razones, solo recibió por respuesta: “Es que no puedes estar, no puedes estar, decidimos que no puedes estar”.

“A mí no me dijeron nada. Nadie me dijo que no podía estar porque hice algo mal o porque se comenta tal cosa. No, no me dijeron nada, solo que no estaba en el equipo porque ellos decidieron que no estaba y punto”, precisó el pelotero.

