Eurocopa, Copa América, ¿y la MLB qué?

LA HABANA, Cuba. – Por estos días los televidentes cubanos reciben una cobertura total de los dos eventos futbolísticos que se celebran a nivel internacional: la Eurocopa y la Copa América. La Televisión Cubana transmite todos los partidos de ambos torneos.

Se trata de una amplia gestión mediática que pretende satisfacer las demandas de una fanaticada, mayormente juvenil, que conoce al dedillo las nóminas de los equipos europeos y americanos que toman parte en esas competencias. Son hinchas del fútbol internacional, que pertenecen a peñas madrilistas o barcelonistas surgidas aquí en La Habana, que sacan banderitas del Barça o del Real Madrid, pero que, contradictoriamente, son incapaces de mencionar el nombre de algún futbolista cubano.

Claro, son aficionados formados al calor de la sobredimensionada cobertura mediática que ha recibido en Cuba el fútbol internacional, en detrimento de otras ligas internacionales de béisbol donde incluso se desempeñan peloteros de la Isla, como la MLB, o los torneos en Japón y Corea. Asistimos, quién lo duda, a una pasión por el fútbol artificialmente creada.

La Televisión Cubana no posee ni un solo programa dedicado a informar acerca del béisbol internacional, como sí lo tiene sobre el fútbol. Por ejemplo, en el espacio Pasión mundial, que se transmite los domingos en la tarde por el canal Cubavisión, con casi dos horas de duración, se habla minuciosamente de lo que sucede en las más importantes ligas europeas de fútbol. Y los panelistas que casi siempre intervienen en el programa, dos jóvenes apasionados por el deporte de los goles y los balones, se expresan con un derroche de conocimientos que nada tendrían que envidiarle a un comentarista del estadio Santiago Bernabéu en la capital española.

Es de destacar que la animadversión de las autoridades cubanas se manifiesta con los peloteros, y no con otros deportistas cubanos que se desempeñan en el exterior. Porque, por ejemplo, la prensa oficial menciona mucho, y en términos elogiosos, a Jasiel Rivero, un baloncestista cubano que juega en la liga israelí de ese deporte. Igualmente, se informa regularmente de la labor del voleibolista Robertlandy Simón, quien se desempeña en la liga italiana del deporte de la malla alta. Y qué decir de la ciclista Arlenis Sierra, que se pasa todo el año compitiendo en Europa, pero siempre en boca de los voceros del deporte oficial cubano.

Sin embargo, los aficionados de la Isla apenas han recibido información de la labor que han tenido en la MLB los peloteros que representaron a Cuba en el último Clásico Mundial del deporte de las bolas y los strikes. Nada se ha dicho aquí de cómo se han desempeñado en esta temporada Luis Robert Moirán, Joan Moncada y el resto de los que integraron el llamado “Team Asere”, como lo denominó derrochando vulgaridad el heredero de los Castro.

Los aficionados cubanos que no se dejan manipular, y no han sucumbido ante la avalancha futbolística auspiciada por el castrismo, desean saber acerca de todos los deportes de su preferencia y en especial sobre el béisbol, que representa nuestra verdadera tradición. Está bien que se les informe sobre las actuaciones de Leonel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. En verdad, y al margen de la disparatada política mediática de las autoridades cubanas, no tenemos nada contra ellos ni contra el fútbol en general.

Pero los aficionados cubanos también merecen estar al tanto de las hazañas de Aaron Judge, Shohei Ohtani y otras estrellas, entre ellas varios cubanos que engalanan el mejor béisbol del mundo. Porque, en resumidas cuentas, y aunque la irresponsabilidad del régimen haya logrado ponerlo en duda, el béisbol sigue siendo nuestro deporte nacional.

