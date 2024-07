Eurocopa 2024: De la alegría española a la prudencia inglesa

LA HABANA, Cuba.- Algunos podrían pensar que Gareth Southgate es un cínico. Criticado por tirios y troyanos a raíz del aburrido quehacer de la selección inglesa en la Eurocopa, el hombre se apeó con una frase lapidaria al término del duelo de semifinales contra Países Bajos. “Estoy muy contento con la calidad de nuestro juego”, dijo, y el mundo quiso hervirlo.

Sin embargo, Southgate no es un desfachatado. Sencillamente, el hombre cree en sus ideas, y que las compartamos o no ya es harina de otro costal. Tiene un equipo de gigantes que (por obra y gracia suya) parecen enanos sobre el pasto, pero ocurre que los guiones que escribe en su pizarra le funcionan. Para muestra, la asistencia a dos finales de la Euro y unas semifinales mundialistas. Es decir, lo que nadie jamás pudo lograr en la tierra de los padres del fútbol.

Así, con base en la racanería (y la eficacia) más elaboradas, llegarán Southgate y sus tropas al partido crucial contra esa España que, por mucho, ha sido la maquinaria más engrasada del torneo. ¿Y qué van a proponer los Tres Leones? Poco más, poco menos, lo mismo que hasta ahora.

Porque, total, da resultados. A fin de cuentas su seleccionador no es ni de lejos un esteta, sino más bien un tipo que se abonó a la teoría de que el fin justifica cualquier medio, inclusive si por el camino se pone a dormir a las tribunas. Sabe que tiene calidad individual en el once titular, que su banquillo le resuelve los problemas que ningún otro puede resolver, y le apuesta la plata a la flor que lo acompaña.

Sí, la flor. Inglaterra no fue eliminada en los octavos por una chilena in extremis de Bellingham, y no hizo las maletas en los cuartos por un tiro ajustadísimo de Saka a diez minutos del pitazo conclusivo, y ante Países Bajos evitó el tiempo extra con un gol del reemplazante Watkins en el último suspiro del reglamentario.

Ojo: cuando tienes a Foden, Kane, Rice, Walker, Saka, Bellingham… y para colmo la fortuna se posa de tu lado, es difícil (sumamente difícil) derrotarte. A esa terrible alianza se va a enfrentar La Roja este domingo.

La animada plantilla de Luis de la Fuente ha debido bailar con la más fea en la Eurocopa. Primero cayó en el Grupo de la Muerte con Croacia y la monarca en ejercicio, Italia. Entonces se tomó unas breves vacaciones (Albania y Georgia) para irse de gira por un campo minado: esto es, cruzó armas con la anfitriona Alemania, siempre intimidante, y luego con la vigente subcampeona del planeta, Francia.

Ahora, abocada al todo o nada, la aguarda esa Inglaterra que hace cuatro años fue vicetitular y sueña (todos los días de cada año, sueña) con ganar su primer trofeo continental. Será una lucha a muerte entre dos bandos llenos de talento. ¿Cuál ganará? Sentimientos aparte, creo que España.

Los ibéricos le han puesto la sal a un torneo que alardeó de desabrido. Su entrenador ha dado con la tecla para readecuar el ADN de La Roja, todavía enfrascada en tener el balón pero hoy más vertical, con unos jóvenes extremos que cada dos por tres le sacan los colores al contrario.

España no se esconde. Sale al césped, propone y entusiasma. A diferencia de Inglaterra (que espera con paciencia por el error del adversario), España planta una defensa proactiva, se asocia en mitad del campo y trata de vencer el arco ajeno con recursos que van desde el centro y el disparo lejano hasta el chispazo individual o la irrupción sorpresiva de los laterales. Da gusto verla, y no son pocos los que hablan de la génesis de su segunda gran escuadra en este siglo.

¿Dónde estarán las claves de uno y otro para el match en el Olympiastadion berlinés?

Uno: los dos quieren la pelota y los dos saben correr a todo gas. O sea, que debiera ganar el que más lascas le saque a la ejecución de las transiciones rápidas.

Dos: España se defiende mejor, pero Inglaterra es más resolutiva y hace diana cada vez que tira del gatillo. Equilibrar esta balanza pasa por hacer que Álvaro Morata reciba más balones en el área.

Tres: el peligro de los británicos (hasta el momento) ha nacido permanentemente por su lado derecho del campo. Según sea de inspirada la noche de Marc Cucurella, será el tamaño de la esperanza española.

Cuatro: siendo inferior en materia de juego colectivo, Inglaterra apostará fuerte a la receta histórica de su ‘cocina futbolística’, el balón parado.

Cinco: sobran razones para pensar que la victoria podría inclinarse del lado que más solvencia muestre en la presión sobre los oxigenadores de cada selección, Declan Rice y Rodri Hernández.

Alineaciones probables

España (4-2-3-1)

Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Álvaro Morata.

Inglaterra (4-2-3-1)

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi, Kieran Trippier; Kobbie Mainoo, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden; Harry Kane.

Cómo llegaron

Fase de grupos

España 3 (Morata, Ruiz, Carvajal) – Croacia 0

España 1 (Calafiori en propia puerta) – Italia 0

España 1 (Torres) – Albania 0

Inglaterra 1 (Bellingham) – Serbia 0

Inglaterra 1 (Kane) – Dinamarca 1 (Hjulmand)

Inglaterra 0 – Eslovenia 0

Octavos de final

España 4 (Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Nico Williams, Dani Olmo) – Georgia 1 (Robin Le Normand en propia puerta)

Inglaterra 2 (Jude Bellingham, Harry Kane en tiempo extra) – Eslovaquia 1 (Ivan Schranz)

Cuartos de final

España 2 (Dani Olmo, Mikel Merino en tiempo extra) – Alemania 1 (Florian Wirtz)

Inglaterra 1 (Bukayo Saka) – Suiza 1 (Breel Embolo), 5-3 en penales

Semifinales

España 2 (Lamine Yamal, Dani Olmo) – Francia 1 (Kolo Muani)

Inglaterra 2 (Harry Kane de penal, Ollie Watkins) – Países Bajos 1 (Xavi Simons)

Actuación histórica

España: Campeona en 1964, 2008 y 2012; subcampeona en 1984.

Campeona en 1964, 2008 y 2012; subcampeona en 1984. Inglaterra: Subcampeona en 2020.

