Euro 2024: Visa para los grandes

LA HABANA, Cuba.- Después de una serie de sublevaciones en la fase de grupos y los octavos de final de la Eurocopa 2024, los grandes impusieron su ley en la etapa cuartofinalista y dejaron servido un auténtico menú para las semis, donde España se las verá con Francia e Inglaterra con Holanda.

¿Cómo sacaron sus pasajes los cuatro sobrevivientes del evento? De eso van estos párrafos que siguen.

España 2 – Alemania 1

Los únicos tricampeones del torneo se enfrentaron en la final adelantada de Stuttgart, donde La Roja consiguió una impresionante remontada anímica a despecho de la muchedumbre adversa y el quehacer de una Mannschaft empeñada en retomar el buen camino.

Eran las selecciones que mejor imagen habían dado, y a lo largo de dos horas de contienda regalaron un encuentro que tuvo de todo (o casi todo). Desde la inusualmente violenta irrupción de Toni Kroos, quien debió ser expulsado de modo prematuro, hasta la accidental suplencia de un Dani Olmo que se anotó gol y asistencia, o la diana in extremis del también reemplazante Florian Wirtz.

Caliente por las declaraciones previas del exportero germano Jens Lehmann, España entró al césped en tromba y acorraló al rival, que a duras penas se las ingenió para no ahogarse en la orilla del partido. Salvada de esa muerte, Alemania alcanzó a equilibrar la situación, echó alas y plantó cerco a la cabaña de Simón, sobre todo una vez que se puso en desventaja.

Las entradas de Wirtz, que aparecía por todas partes, y Fullkrug, vencedor en cada duelo aéreo, sembraron el miedo hasta tal punto que Luis de la Fuente decidió retirar al tridente titular y (a todas luces) sugerir un bloque bajo que obsequió la iniciativa. Y no a Noruega o Gales, sino nada más y nada menos que a Alemania.

Como era de esperar, la alternativa de la timidez salió por la culata. Los teutones lograron el empate, y tres de cada dos espectadores supusieron que la suerte estaba escrita a favor de los locales. Pero entonces España probó que está hecha de materiales resistentes, le entró por los ojos a la prórroga y dictó sentencia con un cabezazo esplendoroso de Mikel Merino.

https://twitter.com/EURO2024/status/1809322277856559348

Por el camino, eso sí, no faltó la polémica: al minuto 106, un disparo a puerta de Musiala fue interceptado por la mano del laborioso Cucurella, pero el árbitro no dudó en indicar que el brazo estaba recto y hacia abajo. El estadio estalló. Luego se supo que el referee había cumplido rigurosamente las instrucciones ofrecidas al respecto por la UEFA, y que una revisión del VAR habría derivado en la anulación de la jugada por un fuera de juego anterior del propio Fullkrug.

A la postre no hubo necesidad de irse a penales, el mago Kroos le dijo adiós al fútbol en un juego que no lo vio sacar conejos, Alemania —con todo y la derrota— volvió a enseñar los dientes en un gran escenario, y España confirmó que conserva el ADN, aunque sensiblemente readecuado a los tiempos que corren.

Francia 0 (5) – Portugal 0 (3)

Habría que hurgar en los anales del fútbol para hallar un equipo que se plantara en las semifinales de un evento con un solitario gol anotado por sus hombres. Un gol que, para colmo, se firmó por la vía del penal.

Candidata número uno de la mayoría de los expertos, Francia se ha abonado a la defensa para no ser defenestrada vergonzosamente. Una alianza entre el meta Maignan, los centrales Saliba y Upamecano, los laterales Koundé y Theo y los obreros del trivote en el centro del campo, ha sido fundamental para que el grupo, improductivo hasta el delirio en el frente de ataque, no dejara a las primeras de cambio el campeonato.

Se dice y no se cree: una escuadra que tiene a Mbappé, Griezmann, Dembélé, Thuram, Giroud, Kolo Muani y Barcola, ha sellado dos empates a cero, otro a un tanto por bando, y exhibe par de triunfos gracias a goles en propia puerta del contrario. No ha sabido jugar, mas se salva porque es especialista en no dejar jugar.

Frente a los lusos, Didier Deschamps volvió a aferrarse al capricho de reescribir lo que está escrito. Esto es, siguió negado a hacer lo que medio mundo estima idóneo: tres elementos (Mbappé, Griezman y Dembélé) por delante del doble pivote, y un ‘9’ clásico (Giroud) en punta.

Es un hecho: el técnico de Les Bleus le tiene pánico a perder, y da la sensación de habérselo contagiado a sus pupilos. Lo que pasa es que Francia es tan poderosa a día de hoy que, a pesar de vivir maniatada, amordazada y patiatada por esquemas inservibles, puede ganarle a todos.

Portugal sabe eso. Y Cristiano, que se despidió de las Euros sin hacer uno solo de sus célebres festejos.

Inglaterra 1 (5) – Suiza 1 (3)

Si lo de Francia es lamentable, lo de Inglaterra va inclusive más allá. Cada entrada en escena de la tropa de Southgate (y van cinco hasta ahora) ha sido un nuevo paso en la búsqueda de la cura definitiva contra el insomnio. Y hablo en serio.

Los peores partidos del torneo han involucrado a esta recua de estrellas opacadas por los guiones de un delimitador de primaveras. Gareth Southgate, lo creo firmemente, no tiene idea alguna de cuánta calidad está bajo su mando.

No la puede tener. Con Bellingham, Foden, Saka, Kane…, los ingleses han debido aguardar hasta el último suspiro para no resignar ante Eslovaquia y Suiza en octavos y cuartos, respectivamente, y a lo largo de todo el certamen apenas suman 18 remates al arco. Vaya absurdo penoso: República Checa tiró en 19 ocasiones en sus compromisos ante Georgia y Turquía.

La selección de los Tres Leones es, como el cielo de su país, plomiza. Desborda de calidad a nivel individual, pero encalla aparatosamente en el trabajo colectivo. Hay pasajes (sin importar en lo más mínimo el score) donde parece más preocupada por ver correr el tiempo que por exprimirlo a su favor para dar esos golpes de autoridad que todavía no impactan en la mesa.

La Rubia Albión, tal vez, consiga en Alemania la primera Eurocopa de su historia. No obstante, las señales que envía en tal sentido son vagas y distantes.

Holanda 2 – Turquía 1

A priori, se pensó que este sería el enfrentamiento más desequilibrado de los cuartos. Un finalista de todo (Mundiales, Euros, Ligas de Naciones de la UEFA) contra un aspirante con más empeño que talento y más aspiraciones que posibilidades reales.

Pero (siempre hay un pero) resultó que los turcos salieron contestones y trataron de dar la sorpresa de la fase. Con la cabeza como pierna más hábil, el equipo de Vincenzo Montella volvió a mandar por alto y el testarazo de Samet Akaydin fue un puñal en el alma de Holanda, un país que acostumbra a vivir de ilusiones para morir de desengaños futbolísticos.

No esta vez. O por lo menos, no este sábado. En la noche berlinesa, con el rugido del público otomano como telón de fondo, Ronald Koeman reaccionó con energía y arrancó la segunda mitad con el gigante Weghorst como centrodelantero, Depay pudo moverse con mayores libertades y Gakpo —el mejor jugador de lo que va de evento— fue de nuevo un torbellino por la izquierda.

Al rato, De Vrij emparejó, un autogol cerró la remontada, el cancerbero Verbruggen realizó dos paradas memorables, y cuando el colegiado puso fin a las acciones la gente abandonó las gradas convencida de que, en fútbol, la historia es una fuerza indoblegable, sobre todo si va acompañada de la suerte.

https://twitter.com/EURO2024/status/1809705942810042777

SEMIFINALES

España vs Francia (9 de julio en Múnich, 3:00 pm hora de Cuba)

Alineaciones probables

España: Simón; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián; Yamal, Morata, Nico.

Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Kanté, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann; Muani, Mbappé.

Predicción: Francia 55% – España 45%

Holanda vs Inglaterra (10 de julio en Dortmund, 3:00 pm hora de Cuba)

Alineaciones probables

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Predicción: Inglaterra 60% – Holanda 40%

EQUIPO IDEAL HASTA CUARTOS DE FINAL

Maignan (Francia); Koundé (Francia), Cucurella (España), Saliba (Francia); Gakpo (Holanda), Fabián (España), Musiala (Alemania), Guler (Turquía), Olmo (España); Yamal (España), Fullkrug (Alemania).

ARTÍCULO DE OPINIÓN Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.