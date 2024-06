Euro 2024: Resumen, estadísticas y predicciones

LA HABANA, Cuba.- La fase de grupos de la Euro 2024 ya es historia. Ocho escuadras dijeron adiós a un torneo donde los principales favoritos precompetencia no han brillado y varios “pequeñines” han salido contestones.

A la espera de la reanudación de las acciones este sábado, echemos un vistazo a lo acontecido a lo largo de los primeros 36 partidos del torneo.

LOS MEJORES

Si hubo dos selecciones que sobresalieron, esas fueron España y Alemania. “La Roja” se convirtió en la única escuadra que alcanzó el pleno de puntos y nunca vio caer su portería, a pesar de haber compartido grupo con el monarca vigente del certamen (Italia), un semifinalista del último Mundial (Croacia) y un conjunto que encabezó su llave clasificatoria para la cita en territorio germano (Albania).

Mientras, “Die Mannschaft” aprovechó su condición de local para empezar el saneamiento de la paupérrima imagen dejada en los más recientes campeonatos de primer nivel, a través de par de éxitos tranquilos ante Escocia y Hungría y un empate trabajado versus la siempre complicada Suiza.

LAS DECEPCIONES

Cuando Inglaterra y Francia arribaron al teatro de contienda, no había nadie que se atreviera a quitarles la vitola de grandes candidatas al trofeo. Sin embargo, he aquí que las dos desplegaron un juego improductivo y soporífero que acabó poniendo en entredicho la aplastante superioridad que se les calculaba. Cierto es que no perdieron ningún choque, pero también lo es que rubricaron una actuación conjunta de apenas dos triunfos y cuatro igualdades, con la exigua cosecha de dos goles por bando: seguirán siendo aspirantes de fuerza hasta tanto se pruebe lo contrario, pero van a tener que optimizar sus prestaciones si pretenden lograr el objetivo. Además de “The Team of the Rose” y “Les Bleus”, también Bélgica —otro de los duros— sacó su pasaporte de supervivencia con un sufrimiento exagerado, a tal punto que poco faltó para que hiciera las maletas de regreso en su partido contra Ucrania. Finalmente, el jerarca que sí salió defenestrado fue Croacia, cuya generación dorada tocó fondo con los goles en tiempo de descuento del albanés Gjasula y el italiano Zaccagni.

LAS SORPRESAS

Rumanía terminó a la vanguardia a despecho de los “Diablos Rojos” de Kevin De Bruyne; Eslovenia no se dejó vencer por Inglaterra y Dinamarca; Albania plantó cara a italianos, croatas y españoles; Eslovaquia mostró unas uñas largas y filosas… El capítulo de los asombros tuvo una deliciosa extensión inesperada, y su momento cumbre (a juicio personal) lo suscribieron Austria y Georgia. Los hombres del “Wunderteam” presentaron credenciales con una inmerecida derrota frente a Francia (por gol en propia puerta), sometieron después a Polonia y remataron con victoria sobre Países Bajos, para de esa manera liderar increíblemente el apartado. En cuanto a los georgianos, nadie ofreció más espectáculo que ellos, enfrascados a tiempo completo en la búsqueda del gol. Cada vez que salieron al campo, dio la impresión que el fútbol había vuelto a aquellos tiempos donde especular era pecado. Chapeau!

TODOS LOS RESULTADOS

Grupo A

Alemania 5 (Wirtz, Musiala, Havertz, Fullkrug, Can)- Escocia 1 (Rudiger en propia puerta)

Hungría 1 (Varga) – Suiza 3 (Duah, Aebischer, Embolo)

Alemania 2 (Musiala, Gundogan) – Hungría 0

Escocia 1 (McTominay) – Suiza 1 (Shaqiri)

Escocia 0 – Hungría 1 (Csoboth)

Suiza 1 (Ndoye) – Alemania 1 (Fullkrug)

EQUIPO PTS G E P GF GC DIF Alemania(c) 7 2 1 0 8 2 +6 Suiza(c) 5 1 2 0 5 3 +2 Hungría 3 1 0 2 2 5 -3 Escocia 1 0 1 2 2 7 -5

Grupo B

España 3 (Morata, Ruiz, Carvajal) – Croacia 0

Italia 2 (Bastoni, Barella) – Albania 1 (Bajrami)

Croacia 2 (Kramaric, Gjasula en propia puerta) – Albania 2 (Lacy, Gjasula)

España 1 (Calafiori en propia puerta) – Italia 0

Albania 0 – España 1 (Torres)

Croacia 1 (Modric) – Italia 1 (Zaccagni)

EQUIPO PTS G E P GF GC DIF España(c) 9 3 0 0 5 0 +5 Italia(c) 4 1 1 1 3 3 0 Croacia 2 0 2 1 3 6 -3 Albania 1 0 1 2 3 5 -2

Grupo C

Serbia 0 – Inglaterra 1 (Bellingham)

Eslovenia 1 (Janza) – Dinamarca 1 (Eriksen)

Eslovenia 1 (Karnicnik) – Serbia 1 (Jovic)

Dinamarca 1 (Hjulmand) – Inglaterra 1 (Kane)

Dinamarca 0 – Serbia 0

Inglaterra 0 – Eslovenia 0

EQUIPO PTS G E P GF GC DIF Inglaterra(c) 5 1 2 0 2 1 +1 Dinamarca(c) 3 0 3 0 2 2 0 Eslovenia(c) 3 0 3 0 2 2 0 Serbia 2 0 2 1 1 2 -1

Grupo D

Polonia 1 (Buksa) – Países Bajos 2 (Gakpo, Weghorst)

Austria 0 – Francia 1 (Wober en propia puerta)

Polonia 1 (Piatek) – Austria 3 (Trauner, Baumgartner, Arnautovic)

Países Bajos 0 – Francia 0

Francia 1 (Mbappé) – Polonia 1 (Lewandowski)

Países Bajos 2 (Gakpo, Depay) – Austria 3 (Malen en propia puerta, Schmid, Sabitzer)

EQUIPO PTS G E P GF GC DIF Austria(c) 6 2 0 1 6 4 +2 Francia(c) 5 1 2 0 2 1 +1 P.Bajos(c) 4 1 1 1 4 4 0 Polonia 1 0 1 2 3 6 -3

Grupo E

Rumanía 3 (Stanciu, R.Marin, Dragus) – Ucrania 0

Bélgica 0 – Eslovaquia 1 (Schranz)

Eslovaquia 1 (Schranz) – Ucrania 2 (Yaremchuk, Shaparenko)

Bélgica 2 (Tielemans, De Bruyne) – Rumanía 0

Eslovaquia 1 (Duda) – Rumanía 1 (R.Marin)

Ucrania 0 – Bélgica 0

EQUIPO PTS G E P GF GC DIF Rumanía(c) 4 1 1 1 3 2 +1 Bélgica(c) 4 1 1 1 2 1 +1 Eslovaquia(c) 4 1 1 1 3 3 0 Ucrania 4 1 1 1 2 4 -2

Grupo F

Turquía 3 (Muldur, Guler, Akturkoglu) – Georgia 1 (Mikautadze)

Portugal 2 (Hranak en propia puerta, Conceiçao) – República Checa 1 (Provod)

Georgia 1 (Mikautadze) – República Checa 1 (Schick)

Turquía 0 – Portugal 3 (Silva, Akaydin en propia puerta, Fernández)

República Checa 1 (Soucek) – Turquía 2 (Calhanoglu, Tosun)

Georgia 2 (Kvaratskhelia, Mikautadze) – Portugal 0



EQUIPO PTS G E P GF GC DIF Portugal(c) 6 2 0 1 5 3 +2 Turquía(c) 6 2 0 1 5 5 0 Georgia(c) 4 1 1 1 4 4 0 R.Checa 1 0 1 2 3 5 -2

RESUMEN DE MARCADORES

RONDA 0-0 1-0 1-1 2-0 2-1 3-0 2-2 3-1 4-0 Otro 1ra – 3 1 – 3 2 – 2 – 1 2da 1 1 4 2 1 1 1 1 – – 3ra 3 2 4 1 1 – – – – 1 Total 4 6 9 3 5 3 1 3 – 2

ESTADÍSTICAS DE GOLES

RONDA GOLES MEDIA 1ra 34 2.83 2da 27 2.25 3ra 20 1.67 Total 81 2.25

LÍDERES GOLEADORES

JUGADOR PAÍS GOLES Mikautadze Georgia 3 Gakpo P.Bajos 2 Fullkrug Alemania 2 Musiala Alemania 2 R.Marin Rumanía 2 Schranz Eslovaquia 2

PREDICCIONES DE OCTAVOS DE FINAL

Sábado 29/6 en Berlín: Italia 55% – Suiza 45%

Sábado 29/6 en Dortmund: Alemania 65% – Dinamarca 35%

Domingo 30/6 en Gelsenkirchen: Inglaterra 70% – Eslovaquia 30%

Domingo 30/6 en Colonia: España 75% – Georgia 25%

Lunes 1/7 en Dusseldorf: Francia 60% – Bélgica 40%

Lunes 1/7 en Francfort: Portugal 65% – Eslovenia 35%

Martes 2/7 en Munich: Países Bajos 60% – Rumanía 40%

Martes 2/7 en Leipzig: Austria 55% – Turquía 45%

NOTA: Los porcentajes se refieren a las posibilidades de victoria de cada equipo