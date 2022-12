MADRID, España.- El exlanzador cubano Carlos Yanes, quien posee el récord de más Series Nacionales de Béisbol jugadas, salió de Cuba rumbo a Nicaragua.

La noticia fue dada a conocer este lunes por el fotorreportero Yuniet Ávila, quien precisó a través de Facebook que Yanes, de 56 años y natural de la Isla de la Juventud, “abandonó el país hace dos semanas vía Nicaragua junto a su esposa”.

La información fue confirmada por el medio independiente Pelota Cubana, que contactó con peloteros cercanos al exjugador.

Yanes fue primer lanzador de los Piratas de La Isla durante 28 temporadas. Con 235 victorias, es el segundo serpentinero con más juegos ganados en la historia de las Series Nacionales, solo superado por el pinareño Pedro Luis Lazo. También es el segundo pícher con más juegos lanzados.

El pasado año Carlos Yanes, en entrevista con Play Off Magazine, había manifestado su decepción con las autoridades cubanos tras su retiro.

“Puedo decir que a mí no se me da ninguna atención y uno se molesta con eso. (…) Es como si al jubilarte olvidaran todo lo que hiciste. Creo que la experiencia que uno acumula deberían de recogerla, tiene que haber alguien dedicado a eso porque no es solamente un diplomita, hay miles de situaciones que vive uno a través de los años y necesita una mano. Aquí hay muchos deportistas, no solo en el béisbol, tirados al abandono. A lo mejor, un día, te citan para una reunión o un acto, pero eso no puede ser todo”, explicó.

Éxodo en el 2022 de peloteros cubanos retirados

Entre los peloteros retirados que han salido de Cuba durante el actual año y han llegado a Estados Unidos realizando la habitual travesía migratoria centroamericana se encuentran el exlanzador Ángel Peña, quien jugara durante 23 temporadas en Series Nacionales; y el también exlanzador de Granma y la selección nacional, Ciro Silvino Licea. Conocido como el Indio del Datil, en el momento de dejar Cuba Licea era el entrenador de picheo de los Alazanes de Granma.

Por su parte, Eliut Torres Ramírez, uno de los peloteros cubanos más talentosos de principios de este siglo, llegó a Estados Unidos cruzando la frontera con México por la zona de Piedras Negras.

Mientras que el avileño Yoelvis Fiss, apodado “el bólido de las bases”, salió de Cuba en octubre pasado, un año después de retirarse del deporte activo. En noviembre llegó a Estados Unidos el receptor Javier Carabeo.

