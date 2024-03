Equipo Cuba sub-15 se queda sin pase al Campeonato Mundial de Béisbol

SAN LUIS POTOSÍ, México.- El equipo cubano sub-15 se quedó sin su pase al Campeonato Mundial, tras terminar en séptimo lugar de la ronda clasificatoria celebrada en República Dominicana.

En un encuentro donde ni siquiera estaban dos de las potencias actuales, Estados Unidos y Canadá, los cubanos no pudieron alcanzar algunos de los cinco puestos para ganar su clasificación al Mundial. Entre 12 contendientes, quedaron séptimos, según precisó el diario oficialista Granma.

El rendimiento de los jóvenes fue deficiente, de acuerdo con la prensa oficialista. En el pitcheo, tuvieron 6,07 de efectividad, en la defensa, el resultado de 946 fue el quinto. Solo dos equipos, Puerto Rico (970) y México (978), fildearon 970 o más, uno quedó en 967 y el resto no llegó a 960.

En la ofensiva quedaron en el octavo lugar, con 282 y un índice de bateo integral (ops) de 816, muy por debajo de sus contrincantes.

Esta no clasificación al Mundial se suma a las del Sub-18 y el Sub-23, y al fracaso de los peloteros en los Juegos Panamericanos Santiago-2023.

De acuerdo con la nota, entre los problemas fundamentales se halla la poca cantidad de juegos en las categorías de menores.

“Se juega muy poco, porque un torneo nacional en ellas requiere de una buena cantidad de recursos en transporte, alojamiento y alimentación, con los que no se ha contado en los últimos años”, refirió el texto.

Con la reducción de los calendarios y de los participantes, los adolescentes tienen menos oportunidades de probarse y formarse y llegan a categorías mayores con deficiencias.

“En cambio, si jugamos en el territorio, todo el año, no hay que invertir en ninguna de esas tres partidas, y se ampliaría el volumen de juego. Solo llevaría la observación de la comisión nacional o de un grupo de trabajo que vea el talento en acción”, apuntó el texto.

El pasado año fue intenso para el béisbol cubano, con eventos Centro y Panamericanos, la Serie del Caribe, Torneos de las categorías sub 23 y sub 12, además del V Clásico Mundial y los resultados dejaron bastante que desear para los representantes de la Mayor de las Antillas.

El equipo cubano sub 23 no pudo lograr su clasificación para el mundial de China en el actual 2024. Tampoco el equipo de la categoría sub 12 pudo acceder a la cita del orbe, mientras que en la categoría sub 18 los cubanos ni intentaron participar en la Copa del Mundo.