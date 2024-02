LA HABANA, Cuba. – Los elogios del enviado de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) a la criticada Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) y su participación en un homenaje a Fidel Castro destaparon numerosas reacciones de los cubanos en redes sociales.

Las controvertidas declaraciones del guatemalteco Mario Monterrosa, director de Asociaciones de CONCACAF, se produjeron esta semana en el contexto del XIII Congreso de la Asociación de Fútbol de Cuba celebrado, sorprendentemente, en medio de la agudización de la crisis económica de la Isla, en el municipio II Frente, casi 1.000 kilómetros al este de La Habana.

“Aunque el combustible gastado de una punta a otra de la isla para trasladar a los participantes y el alojamiento en una instalación turística se hayan cubierto con fondos de la CONCACAF o la FIFA no deja de ser reprochable esta imagen ante otras federaciones. Además, no se trata de ser más ‘patriotas’ o atenuar las críticas, yendo al Mausoleo”, comentó a CubaNet en La Habana un exfutbolista partidario del régimen cubano que pidió no ser mencionado por su nombre.

En II Frente, inaugurado en 1978 y llamado así por un campo insurgente contra Fulgencio Batista creado en marzo de 1958, se levanta un imponente mausoleo donde el Gobierno desarrolla actividades políticas e ideológicas como la entrega de credenciales a nuevos militantes del Partido Comunista, juramentos a nuevos soldados del Ejército e imposiciones de medallas y condecoraciones.

En este escenario, Monterrosa acompañó a los directivos cubanos en una ofrenda floral a la exguerrillera Vilma Espín, primera dama de facto de Cuba, fundadora de la oficial Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y esposa de Raúl Castro cuyos restos también son guardados en esta plaza.

De acuerdo con Jit, medio oficial del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), Monterrosa estuvo también en la reverencia de la delegación balompédica cubana ante la roca gigante que guarda las cenizas de Fidel Castro en el Cementerio de Santa Efigenia, en Santiago de Cuba.

“Me siento muy honrado de estar aquí compartiendo con ustedes, he podido conocer su historia, la historia de la revolución cubana y me he podido identificar más con el pueblo hermano de Cuba”, declaró el enviado de la CONCACAF, cuya sede se encuentra en Miami.

No pocos mostraron su sorpresa con las opiniones del funcionario guatemalteco. Analistas consideran que la CONCACAF dio el visto bueno con antelación a esta agenda, para muchos “politizada”, de la Federación Cubana de Fútbol.

No se recuerda que con anterioridad un representante de la CONCACAF haya participado en alguna de estas reuniones locales del fútbol cubano, en aguda crisis a pesar de los millones de dólares que ha enviado la FIFA desde finales del siglo pasado. Justamente, la presencia de Monterrosa en la Isla se debió a la necesidad de la CONCACAF de cerrar las dudas sobre un presunto mal manejo de fondos por parte de la Asociación Cubana.

Un escándalo en ciernes pareció asomarse a fines de 2023 cuando el periodista francés Romain Molina —una de las voces más influyentes en temas relacionados con la corrupción en las instituciones futboleras— revivió un debate al preguntarse cómo era posible que, habiendo recibido de la FIFA 8 millones de dólares en seis años, Cuba no pudiera permitirse que sus futbolistas intercambiasen las camisetas después de los partidos.

El objetivo del viaje de Monterrosa a Cuba quedó claro cuando, incluso antes de las discusiones del Congreso, declaró, según Jit: “Felicito en nombre CONCACAF la Asociación de Fútbol de Cuba por el crecimiento futbolístico y administrativo, el manejo transparente de los fondos y la importancia que brindan a las fuerzas básicas más allá del fútbol élite”

Las reacciones de los internautas cubanos no se hicieron esperar. “¡¡Mentira!! Ese hombre no está hablando la realidad del fútbol cubano”, escribió Yuriel Suárez. “Pero si no tenemos ni un estadio donde se pueda jugar de noche y a los jugadores de la selección solo le dan una camiseta… ¿Cuál es el buen manejo de los fondos de los que habla este señor?”, suscribió Ricardo Javib.

También según Jit, la reunión de la AFC en su balance económico incluyó “la justificación de los gastos, el repaso a las limitaciones financieras que sufre en el concierto futbolístico internacional, y el esclarecimiento de que los activos de los proyectos de desarrollo financian los torneos nacionales y cuestiones operativas de las selecciones”.

“Además, se trazó la ruta crítica para cumplir proyectos como la remodelación de estadios y academias”, informó la AFC, que mencionó “entre las insatisfacciones” no superar la fase de grupos en la Copa Oro de CONCACAF 2023.

Este polémico Congreso celebrado en el oriente del país y bendecido por la CONCACAF ―que se reunió “clandestinamente” en La Habana, a fines de noviembre pasado― ha tenido lugar además en momentos en que vuelve a sobrevolar la amenaza que, por falta de alumbrado nocturno en el Estadio “Pedro Marrero”, la selección nacional cubana tenga que jugar en el extranjero sus partidos de casa en las próximas eliminatorias mundialistas.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.