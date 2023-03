MADRID, España.- El receptor cubano Alfredo Fadragas, que en diciembre pasado dejara Cuba tras ser suspendido del deporte en la Isla, fue declarado agente libre en las últimas horas por la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés); importante paso para jugar en la Gran Carpa.

Según informó el periodista deportivo Francys Romero a través de su cuenta en Twitter, Fadragas, de 23 años, ha generado un notable interés en organizaciones de MLB.

Romero detalló además que, desde su llegada a República Dominicana hace cuatro meses, el atleta ha estado perfeccionando tanto sus herramientas como su condición física y puede ser un bate de impacto en el béisbol profesional.

Ahora el avileño es representado por Santana Baseball Academy y se le han medido disparos de 1.80-1.82 segundos de la segunda base. También ha registrado tiros en 1.36 a la tercera base.

Source: Cuban prospect C Alfredo Fadragas (23) was declared a free agent in recent hours by the Commissioner's Office.

He left Cuba in December 2022, after hitting .315 AVG, 21 HR, 58 RBI (last Serie Nacional season). Several MLB teams interested in this talent. pic.twitter.com/vUF7U9Yh3b

