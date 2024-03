El Dream Team de cubanos en Grandes Ligas

Abridor derecho: LUIS TIANT

La inevitable admiración por Adolfo Luque aprieta el pecho cuando otro lo desplaza, pero ocurre que ‘El Tiante’ hizo cosas como ganar 229 juegos y sentar una efectividad de 3.30 sin importar el dilatado período de trabajo en Fenway Park, un estadio generoso con los bateadores. No fue Cy Young. No se hizo con el anillo de los reyes. No le han abierto espacio en Cooperstown. Sin embargo, el béisbol lo recuerda como uno de los pitchers más dominantes de una época de fiebres ofensivas. Al marcharse él de Boston, Carl Yastrzemski dijo que a los Medias Rojas les habían arrancado el corazón y el alma.