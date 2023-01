CDMX, México. – Los Cañeros de los Mochis y los Algodoneros de Guasave, dos ciudades del estado de Sinaloa, México, se disputan por estos días el trofeo de béisbol más importante del país azteca.

En esa liga invernal, catalogada como doble AA, el habanero Yasmany Tomás se ha estado luciendo por todo lo alto con los Cañeros de Los Mochis, quienes el pasado fin de semana comenzaron la serie final contra Guasave, un equipo que tiene 50 años sin ganar el título.

En noviembre de 2022, Yasmany, 32 años, llamó la atención de la prensa deportiva cubana por sus prometedores resultados. El medio deportivo independiente Play-Off Magazine se refirió al “renacer” del cubano después de “una racha de 14 partidos consecutivos bateando al menos un hit”. Un día antes de aparecer la nota citada, Tomás había dado un cuadrangular y se encontraba como líder de bateo.

🪖THIS IS EL TANQUE YASMANY TOMÁS🪖

Con este tablazo de cuatro esquinas y sin compañía nos pone la quinta raya verde en el score.#LAMPxSky #SkySportsMX #LigaARCO #VamosConTodo #FuerzaVerde pic.twitter.com/elWquWWc0i — Cañeros de Los Mochis (@verdesxsiempre) November 10, 2022

El sitio Swing Completo (sobre béisbol cubano) se hizo eco de la coronación de Tomás como jugador más valioso de la Liga Arco del Pácifico. El cubano es el séptimo toletero de los Cañeros en ganar el Trofeo Héctor Espino, un reconocimiento que se concede al jugador más valioso de la liga desde 1945.

¿Qué ha pasado en la final de la liga?

El sábado 21 de enero, los Cañeros de Los Mochis comenzaron con el pie derecho al ganarle a los Algodoneros por nueve carreras a seis. El habanero, que jugó en Industriales, anotó una de las carreras cuando el partido se encontraba empatado. Un rally de seis carreras en la cuarta entrada puso en ventaja a la Fuerza Verde, otro de los apodos de los Cañeros. Luego, Juan Uriarte conectó cuadrangular llevándose por delante a Tomás y su compañero Rodolfo Amador.

Los Mochis intentan romper una racha de 20 años sin ganar un campeonato y han comenzado con buen ritmo. El domingo 22 de enero jugaron el segundo partido en su estadio, el Chevron Park™, y volvieron a ganar en una noche inolvidable para los fanáticos.

Los Cañeros de Los Mochis dejaron tendidos en el terreno a los Algodoneros de Guasave al conectar par de cuadrangulares en el cierre de la novena entrada para terminar, venciendo tres carreras por dos. Yasmany Tomás volvió a producir al bate y dio un hit.

El último partido se jugó en la casa de los Algodoneros de Guasave este martes y terminó con victoria para los locales que blanquearon a sus rivales (10-0). Además de una gran labor monticular, los Algodoneros estuvieron indetenibles al bate: 14 imparables, que incluyeron triple y jonrón de Jesse Castillo, además de tres remolcadas de Alejandro Ortiz

Este 25 de enero se realizará el cuarto encuentro; y un quinto juego se disputará el jueves de esta semana. Si hubiera necesidad de un sexto partido, la serie regresaría a la sede de Los Mochis, en Sinaloa.

UNA LOCURA 🤯 Con este homerun de Rodolfo Amador, los @verdesxsiempre dejan en el terreno a Algodoneros y comandan 2-0 la Serie Final 🎋🔥#LAMPxSky #SKYSportsMX#LigaARCO ⚾️ pic.twitter.com/Ed8HlYTdbY — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 23, 2023

Tomás y su deseo de jugar por Cuba

El campeón de la liga invernal mexicana jugará en la Serie del Caribe con sede en Venezuela. La serie contará con la participación de los campeones de Colombia, Cuba, Curazao, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y el anfitrión, Venezuela. Es considerado el torneo más importante de béisbol de América Latina y el Caribe.

De continuar con su racha de victorias, el elenco de Tomás enfrentaría al equipo de su país natal en dicho torneo. Precisamente el antiguo industrialista anhela volver a vestir el uniforme de las cuatro letras. Luego de conocer que no sería seleccionado para integrar la preselección cubana para el próximo Clásico Mundial expresó lo decepcionado que se sentía al respecto.

“Estaba dispuesto a integrar el Cuba porque quería darle esa satisfacción a mi padre, quería cooperar con mis compañeros. Tenía ilusión por ir pero no me llamaron, no pasa nada. Les deseo lo mejor a mis compañeros (cubanos), que logren formar un gran conjunto y puedan avanzar”, expresó Tomás, expatrullero de los Diamondbacks de Arizona, a la periodista y comentarista deportiva Julita Osendi.

Por el momento, Tomás se encuentra a dos juegos de ganar un torneo anhelado durante 20 años por la afición cañera, y también de llegar al torneo más importante de la región, un impulso indudable para regresar a las grandes ligas. Pero nada está escrito hasta que caiga el out 27.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.