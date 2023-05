MADRID, España.- El pelotero cubano Yandy Díaz, jugador de los Tampa Bay Rays, fue elegido como el mejor primara base de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) en abril, mes inicial de la actual temporada.

El villaclareño, natural de Sagua la Grande, impulsó 16 carreras y conectó 30 jits para un promedio ofensivo de .319 en 94 turnos al bate. De estos 30 indiscutibles siete fueron cuadrangulares; resultado que lo sitúa entre los cubanos con más jonrones en lo que va de torneo.

Hot starts for these guys! Our first Team of the Month of 2023. 🔥 pic.twitter.com/rbCXLlsKzM — MLB (@MLB) May 1, 2023

Anteriormente Díaz había sido designado como el Pelotero Cubano de la Semana 3.

A comienzos de año los Tampa Bay Rays extendieron al jugador de 31 años su contrato por tres años y 24 millones de dólares, además de una opción del club para el año 2026.

Conocido como “La Arañita” —apodado así por su padre, el popular pelotero cubano Jorge “La Araña” Díaz— en enero de 2023 se ubicó en la posición número 9 entre los mejores antesalistas de Grandes Ligas de acuerdo con el ranking anual de MLB Network.

Yandy Díaz dejó Cuba en 2012 y dos años después firmó un contrato de liga menor con los Indios de Cleveland, para la posición de tercera base. En 2014 integró la novena de Carolina Mudcats en la Liga de Carolina. El antillano debutó en las Ligas Mayores en 2017, defendiendo la tercera base de los Indios.

Yandy Díaz estuvo entre los peloteros que criticaron el llamado de la Federación Cubana de Béisbol a jugadores en el exterior para integrar el Equipo Cuba en el V Clásico Mundial de Béisbol.

En ese contexto, dijo en entrevista con el “Café Deportivo de Beto”: “A mí no me han llamado y aunque me llamaran, es por gusto. Respeto a la gente que quiere que uno juegue y a toda la gente que se ha incorporado al Equipo Cuba. Pero, por lo menos, hay que darse a respetar”.