MADRID, España.- El pelotero Adolis García se convirtió este fin de semana en el primer jugador cubano en conectar cinco extrabases (tres jonrones y dos dobletes) en un solo juego de las Grandes Ligas de Béisbol y en el número 14 en conseguirlo en la historia de la MLB.

Actual jardinero derecho de los Rangers de Texas, logró este récord en el encuentro del sábado frente a los Atléticos de Oakland.

A night to remember for Adolis García! pic.twitter.com/pCLG14NBo1

García, de 30 años, impulsó ocho carreras y fue decisivo en la victoria de los Rangers, que vencieron a su rival con marcador de 18-3, en el Globe Life Field.

“Fue una noche increíble para mí. No esperaba que sucediera algo así, pero estoy realmente bendecido y agradecido por ello. Solo estaba buscando ciertos lanzamientos, en cierta zona. No estaba tratando de pensar demasiado, solo quería lograr buenos contactos”, dijo Adolis a MLB tras el choque.

“He tenido la suerte de entrenar a grandes jugadores. Diré que tuve un jugador que era similar en la forma en que juega, con la alegría con la que juega, y ese fue Pablo Sandoval. Conectó tres jonrones en la Serie Mundial. Simplemente, aman el béisbol y juegan el juego de la forma en que quieres que lo jueguen. Juegan con pasión. Aman estar ahí fuera y siempre están sonriendo. Ese es Adolis”, apuntó su manager, Bruce Bochy.

Still not over @AdolisJose's game last night. #StraightUpTX pic.twitter.com/5gwoqY89rq

— Texas Rangers (@Rangers) April 23, 2023